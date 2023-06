800+ coraz bliżej. Premier: Rząd realizuje swoje obietnice

Przygotowania do wyborów ruszyły pełną parą, a partie polityczne prześcigają się w obietnicach mających zapewnić im głosy obywateli. Szerokim echem odbiła się deklaracja prezesa PiS podwyżki 500+ o 300 zł. Premier Morawiecki poinformował w Dniu Dziecka, że ruszają konsultace ustawy o 800+.

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Podwyżka świadczenia 500+ podyktowana jest (oprócz zbliżających się wyborów parlamentarnych) wysoką inflacją. Mimo że wskaźnik ten w maju spadł trzeci miesiąc z rzędu, nie ma zbyt wielu powodów do radości. Zmiana ta nie oznacza bowiem spadku cen w sklepach, a jedynie to, że rosną one nieco wolniej.

"Dzisiaj ruszamy z konsultacjami naszej ustawy, ustawy 800+ - zmiany, która służy dzieciom. (...) Oczywiście chcemy przedyskutować całą tę ustawę tak, żeby cała ścieżka legislacyjna była zrealizowana" - poinformował premier. Podkreślił, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie i w wiarygodny sposób realizuje swoje obietnice".

"Dzisiaj rozpoczynamy ścieżkę legislacyjną. Do okresu wyborów program zostanie przyjęty. Zasady programu staramy się zostawić takie jak do tej pory" - wyjaśniła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, dodając, że będzie to program powszechny, na każde dziecko do 18. roku życia.

Premier wskazał, że działania rządu mają pomagać łączyć życie zawodowe z rodzinnym. Dodał, że świadczenie 500+ było "rewolucją społeczną", a teraz jest narzędziem wsparcia finansowego dla dzieci np. na zajęcia dodatkowe.

"Chcemy, żeby dziecko czułe się docenione przez rodziców. (...) Wierzę w to, że nasza polityka społeczna właśnie temu służy" - powiedział Morawiecki.

Podwyższone świadczenie ma zacząć obowiązywać od nowego roku, czyli stycznia 2024. Dlaczego nie teraz? Jak niedawno stwiedził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, wprowadzenie zmian od czerwca zatrzymałoby dynamikę spadku cen i miałoby zły wpływ na inflację.

Czy ma to sens? Każdy może odpowiedzieć sobie sam, przeciwna temu twierdzeniu jest opozycja. Donald Tusk zaapelował, by 800+ obowiązywało już w tym roku, jeszcze przed wyborami. Do Sejmu został złożony projekt ustawy w tej sprawie.

Ile będzie kosztować 800+

Dodatkowe 300 zł miesięcznie w portfelu rodziców będzie kosztować budżet państwa niemałe pieniądze. Jak poinformował w połowie maja premier Morawiecki, podwyższenie 500+ do 800 zł to koszt ok. 24 mld zł, czyli ok. 0,7-0,8 proc. PKB. Dodał, że ten dodatkowy impuls fiskalny nie powinien zmienić obecnych trendów inflacyjnych.

Skąd rząd weźmie na to pieniądze? Jak zaznaczył premier: "Dalej poprawiamy funkcjonowanie systemu podatkowego, systemu finansów publicznych, dalej uszczelniamy. Pani minister Rzeczkowska wniosła na Radę Ministrów kolejną ustawę. Tam są kolejne miliardy z uszczelnienia podatku VAT, CIT. Stąd pojawiają się dodatkowe środki zaplanowane także na przyszły rok".

pap/bpl