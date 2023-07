Senacka komisja popiera podwyżkę 500+

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w czwartek opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy podwyższającej świadczenie "500 plus" do 800 zł. Jednak podczas procedowania ustawy na posiedzeniu plenarnym Senatu zapowiedziano ponowne złożenie poprawek do projektu.

fot. 12photography / / Shutterstock

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przekazał podczas komisji, że szacowany koszt podwyższenia świadczenia będzie wynosił rocznie 24 mld zł. "Od początku w ten program przeznaczyliśmy już ponad 234 mld zł. Miesięcznie to jest około 3,5 mld zł. Świadczenie w tej chwili pobiera około 6,9 mln dzieci" – przypomniał.

Podczas dyskusji senator Koalicji Polskiej Jan Filip Libicki wniósł poprawkę, która zakłada, że wzrost świadczenia o 300 zł będzie dotyczył rodzin, w których chociaż jedna osoba pracuje. Nie uzyskała ona jednak poparcia członków komisji. Polityk zapowiedział ponowne jej złożenie podczas posiedzenia plenarnego Senatu.

Senatorka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan również zapowiedziała złożenie poprawki podczas posiedzenia plenarnego Senatu. Ma ona zmieniać datę wejścia w życie ustawy na dzień następujący po dniu jej ogłoszenia.

Projekt w Sejmie jedynie w "rządowej" wersji

W pierwszym tygodniu lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł. Wcześniej Sejm odrzucił wniosek złożony przez Konfederację o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Większości głosów nie uzyskały poprawki opozycji, zakładające m.in. zmianę terminu wypłaty świadczenia oraz coroczną jego waloryzację. Lewica chciała, by świadczenie w nowej wysokości zostało wypłacone od 1 września 2023 r., a KO – od 30 września 2023 r. z wyrównaniem od 1 czerwca. Dodatkowo Sejm odrzucił poprawkę Koalicji Polskiej, by wzrost świadczenia o 300 zł dotyczył rodzin, w których chociaż jedna osoba pracuje.

Nowelizacja podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." – zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ joz/