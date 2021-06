Polskie e-commerce puchnie na potęgę. 8 wykresów, które warto zobaczyć

/

Polski rynek e-commerce dynamicznie wzrasta. Zwiększa się zarówno wartość produktów sprzedanych online, jak i liczba sklepów internetowych. Jednocześnie rośnie udział zakupów w sieci w całości sprzedaży detalicznej w każdym segmencie.

1. Rośnie wartość sprzedaży online

Polski rynek e-commerce rośnie w oczach. Tylko w trakcie jednego roku sprzedaż produktów online zwiększyła się o 35 proc. – wynika z raportu PwC „Strategie, które wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju handlu cyfrowego”. Powodem wzrostu zainteresowania zakupami w sieci jest m.in. pandemia COVID-19, a dokładnie rzecz ujmując czasowe lockdowny wprowadzane przez rząd z powodu okresowej wysokiej liczby zachorowań na koronawirusa.

Polacy kupują online coraz więcej artykułów do domu i ogrodu. Wartość sprzedaży tych dóbr zwiększyła się o 6 p.p. w 2020 r. w porównaniu do poprzedniego roku. Z kolei o 4 p.p. więcej środków pieniężnych kupujący przeznaczyli na internetowy zakup produktów z kategorii „elektronika i media” oraz „odzież i obuwie”. Według prognozy przygotowanej przez firmę PwC, w ciągu kolejnych pięciu lat wartość sprzedaży produktów na rynku internetowym wzrośnie o 12 proc.

fot. / / PwC „Strategie, które wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju handlu cyfrowego”

2. Powstaje coraz więcej sklepów internetowych

Wraz z wielkością wartości sprzedaży online rośnie liczba sklepów internetowych. W ciągu ostatnich siedmiu lat w polskim e-handlu o 53,33 proc. zwiększyła się liczba domen umożliwiających zakupy online – wynika z analizy danych z danych agencji badawczej Dun & Bradstreet A Dun & Bradstreet Company.

W pierwszym kwartale 2021 r. liczba sklepów internetowych wzrosła o 3,4 tys., natomiast w tym samym czasie z KRS wykreślonych zostało 1,4 tys., co daje wynik 2 tys. nowych firm zajmujących się sprzedażą produktów w sieci.

fot. / / Dun & Bradstreet Company

3. Polacy częściej kupują online

Rośnie udział sprzedaży przez internet w całej sprzedaży detalicznej w Polsce. 44 proc. handlu odzieżą i obuwiem w I kwartale 2021 r. odbyło się przez internet. To znaczący wzrost w porównaniu do udziału zakupów online w całej sprzedaży detalicznej z tego segmentu z analogicznego okresu w ubiegłym roku.

fot. / / PIE na podstawie danych GUS

4. InPost ma najwięcej paczkomatów

InPost zdominował polski rynek dostaw do automatycznych maszyn służących do odbierania paczek. Firma kurierska posiadała 11 245 paczkomatów, według stanu na kwiecień 2021 r., wynika z raportu "Out-of-home delivery in Europe 2021".

Z kolei liderem wśród punktów obioru jest Poczta Polska, która może poszczycić się 13 870 miejscami, w których klienci mogą odebrać przesyłkę. Na drugim miejscu pojawił się DHL z 10 000 punktów odbioru w Polsce. Trzecia pozycja przypadła firmie Ruch – 4512 punktów odbioru.

fot. "Out-of-home delivery in Europe 2021" / / Bankier.pl

5. Allegro liderem wśród platform sprzedażowych

Polski rynek e-commerce jest zdominowany przez Allegro. Platforma sprzedażowa posiada około 34 proc. udziałów w ruchu klientów na rynku e-handlu. Wśród największych podmiotów wyróżnić można Ceneo na drugim miejscu pod względem w ruchu klientów – około 6,5 proc. Ostatnie miejsce na podium zajmuje AliExpress – blisko 5 proc. udziałów w ruchu klientów.

fot. / / Retailx

6. Polacy wybierają szybki przelew

Polacy podczas zakupów przez internet najczęściej decydują się na płatność szybki przelewem. Liczba ankietowanych, którzy wskazywali na tę metodę płatności, zwiększyła się w 2020 r. w porównaniu do 2018 r. Drugą najchętniej wybieraną formą płatności była "gotówka za pobraniem". Z kolei na trzecim miejscu znalazła się tradycyjna opcja zapłaty przelewem, wynika z raportu „E-commerce i fintechy. System naczyń połączonych”, przygotowanego na podstawie badań Gemius.

fot. Gemius / / „E-commerce i fintechy. System naczyń połączonych

7. Polska za Niemcami i Wielką Brytanią

Jak wygląda polski e-commerce na tle innych państw Europy? Wartość krajowego rynku wynosiła 12 mld euro w 2019 roku, według raportu „E-commerce i fintechy. System naczyń połączonych” (dane: Retailx). Największym rynkiem zakupów online może pochwalić się Wielka Brytania – 200 mld euro w 2019 roku. Na drugim miejscu wśród europejskich państw znalazły się Niemcy (105 mld euro). Trzecią pozycję zajmuje Francja (94 mld euro).

fot. „E-commerce i fintechy. System naczyń połączonych” / / Ratailx, Statista

8. Najwyższe wydatki online na obuwie

Najwięcej podczas miesięcznych zakupów online Polacy wydają na obuwie – średnio 228 zł. Drugą kategorią, na którą respondenci ponieśli największe wydatki w ciągu miesiąca, są artykuły spożywcze – 194 zł. Niewiele mniej ankietowani wydali na odzież, akcesoria i dodatki – średnio 190 zł, wynika z badania z raportu „E-commerce w Polsce” Gemius dla e-Commerce Polska.

fot. Gemius / / "E-commerce w Polsce"

Z kolei w ujęciu półrocznym ankietowani zdecydowanie więcej zapłacili za sprzęt RTV i AGD – średnio 915 zł. Natomiast wydatki w sklepach internetowych na urządzenia mobilne to koszt średnio 793 zł, wynika z raportu „E-commerce w Polsce”.