8 stycznia 2018 roku – to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Tylko u nas

Banki odcinają się od kryptowalut. Na celowniku instytucji finansowych znajdują się też giełdy i kantory. Więcej na pb.pl…

Energetyka. Produkcja energii ze źródeł wiatrowych w zeszłym roku pobiła w Polsce rekord. Dobrze wiało, ale nic nie budowano. Więcej na pb.pl….

Ze spółek i o spółkach

Mabion ma pierwsze wstępne pozytywne wyniki badania klinicznego nad lekiem MabionCD20. Więcej…

URSUS chciałby wystartować w kilku przetargach na dostawę autobusów elektrycznych, które będą ogłaszane w państwach Unii Europejskiej - poinformował prezes spółki Karol Zarajczyk. Więcej…

Bumech Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej Kobud S.A. Więcej…

Serinus Energy poinformował o odzyskaniu kontroli nad odwiertem Moftinu-1001. Więcej…

T-Bull SA Fundusze TFI PZU zeszły poniżej 5% udziałów akcjonariacie. Więcej…

Wojas przedterminowo spłacił 8,87 mln zł kredytu w jenach japońskich. Więcej…

BBI Development Wojewoda mazowiecki wydał pozytywne dla spółki rozstrzygnięcie wobec projektu „Roma Tower”. Więcej…

QubicGames przedstawił aktualny harmonogram wydawniczy do końca półrocza. Więcej…

Śląskie Kamienice Zarząd podjął decyzję o emisji obligacji do kwoty 4 mln zł. Więcej…

Comperia.pl Zarząd podjął kierunkową decyzję o pozyskaniu nowych środków w drodze emisji akcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy. Więcej…

Benefit Systems przedstawił kwartalną informację o liczbie aktywnych kart sportowych. Więcej…

LC Corp nabył grunt we Wrocławiu za 2,87 mln zł. Więcej…

W piątek na rynkach

USA: Nowy rok, stara hossa

Polska: Giełdowe „misie” w natarciu. Zadyszka blue chipów

Kalendarium makroekonomiczne

21:00 Stany Zjednoczone: Kredyt konsumencki

Okres: listopad. Poprzednia wartość 20,52 mld USD. Prognoza: 18,75 mld USD

Kalendarium giełdowe

WDX Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,88 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WOHO Holdings Limited, Dariusza Bąkowskiego i Sławomira Bąkowskiego.

DINOPL NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany statutu.

KOFAMA NWZA ws. zobowiązania zarządu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO, przygotowania informacji o bieżącej sytuacji w spółce oraz planu działań zaspokojenia zobowiązań wobec obligatariuszy oraz akcjonariuszy serii C1, powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, powołania pełnomocnika walnego zgromadzenia, podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu.

W Polsce i na świecie

Prezydent Francji rozpoczyna trzydniową wizytę w Chinach. Emmanuel Macron ma rozmawiać między innymi o tym jak zwiększyć francuski eksport do Chin. Z prezydentem Francji do Chin udali się przedstawiciele największych francuskich koncernów branży motoryzacyjnej, lotniczej i hotelarskiej. Nieoficjalnie wiadomo, że podczas wizyty Macrona w Chinach ma zostać podpisane porozumienie dot. sprzedaży około 100 samolotów koncernu Airbus. Francuski prezydent prócz Pekinu odwiedzić ma również Xian, gdzie znajduje się chińska Terakotowa Armia.

Dziś możliwe są zmiany w brytyjskim rządzie. Pogłoski na temat roszad krążyły od dawna i nasiliły się od czasu, gdy w połowie grudnia do dymisji musiał podać się do dymisji Damien Green - nieformalny wicepremier i prawa ręka Theresy May. W wywiadzie dla BBC premier potwierdziła, że zmiany w rządzie będą miały miejsce. Nie chciała jednak podać dokładnego terminu, ograniczając się do powiedzenia, że stanie się to "niedługo".

Unia Europejska rozpoczyna od debaty przygotowania do nowego budżetu po 2020 roku. W Brukseli dziś początek dwudniowej konferencji poświęconej tej sprawie. Otworzy ją przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, a następnie zaplanowano wystąpienia komisarza do spraw budżetu i ministra spraw zagranicznych Niemiec.

Historia

1835 Rząd prezydenta Andrew Jacksona jako jedyny w historii spłacił ostatnią ratę amerykańskiego długu publicznego

1918 Prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił czternastopunktowy plan pokojowy, z których trzynasty mówił o utworzeniu niepodległego państwa polskiego

1951 Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o nacjonalizacji aptek

1959 oddziały Fidela Castro wkroczyły do Hawany

1993 Sejm przyjął ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym