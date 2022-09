Getin Noble Bank proponuje 8% na lokacie. Podwyżki także w Alior Banku i Inbanku

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Najnowsze tabele oprocentowania w Getin Noble Banku przyniosły zmiany na korzyść oszczędzających. Bank przedłużył promocje lokaty oraz konta oszczędnościowego, proponując podwyżki sięgające 8 proc. w skali roku.

8 proc. rocznie w Getin Noble Banku

Nowe cenniki dotyczące produktów oszczędnościowych pojawiły się w Getin Noble Banku 14 września br. Obejmują one podwyżki na koncie oszczędnościowym oraz lokacie oferowanych w promocjach obowiązujących pierwotnie do 13 września.

Uwagę zwraca na siebie przede wszystkim stawka zaproponowana na rocznej Lokacie na Nowe Środki. Depozyt na ten okres został objęty oprocentowaniem w wysokości 8 proc. w skali roku. W przypadku pozostałych terminów stawki pozostały niezmienne – 6,50 proc. w skali roku na 4-miesiecznej lokacie oraz 7,50 proc. rocznie na półrocznym depozycie. Na lokaty można wpłacić do 180 tys. zł. Bank dopuszcza założenie 5 lokat w każdym okresie umownym.

Wzrost stawki to nie jedynie domena lokat. Oprocentowanie wzrosło również na koncie oszczędnościowym w ramach promocji „Nowe Środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”. Poprzednia edycja oferty specjalnej to 7 proc. w skali roku do 400 tys. zł. Bank dodał dodatkowy próg i obecnie jest to 7,50 proc. rocznie do 200 tys. zł oraz 7 proc. w skali roku powyżej tej kwoty do 400 tys. zł. Pozostałe środki są objęte oprocentowaniem standardowym. Lepsze oprocentowanie obowiązuje przez 92 dni.

Obie promocje banku obowiązują do 29 września br. Aby z nich skorzystać, należy wpłacić nowe środki. Data badania środków dla obecnych klientów to 11 września br.

Podwyżki w Alior Banku oraz Inbanku

Getin Noble Bank nie był jedynym, który w ostatnim czasie zdecydował się na podwyżki. Alior Bank od 14 września br. proponuje do 7 proc. w skali roku na dwóch swoich produktach – Lokacie Mobilnej na 100 dni oraz Koncie Mega Oszczędnościowym.

Podwyżka na Lokacie Mobilnej wyniosła 1 pp. Na lokatę można wpłacić do 50 tys. zł. Oferta jest skierowana do osób, które po raz pierwszy aktywują aplikację mobilną banku.

27. edycja promocji Konta Mega Oszczędnościowego to 7 proc. do 200 tys. zł dla klientów, którzy wpłacą nowe środki oraz zapewnią wpływy w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na prowadzone w Alior Banku konto osobiste. Z oferty mogą skorzystać osoby, które nie mają ROR-u w banku. W tym przypadku można otrzymać 4 proc. rocznie, o ile zostanie zapewniony warunek dotyczący środków. Wyższe oprocentowanie nalicza się przez 4 miesiące. Oferta obowiązuje do 25 października br.

Inbank wprowadził podwyżkę oprocentowania na Lokacie standardowej oraz Lokacie Lojalnej. Osoby, które spełnią warunek nowych środków mogą zarobić obecnie do 7 proc. rocznie na kwartalnej Lokacie Lojalnej oraz 7,50 proc. w skali roku na półrocznym wariancie depozytu. Bank podniósł również stawkę na tych samych okresach Lokaty standardowej – 6,90 proc. w skali roku to nowa stawka na lokacie na 3 miesiące a 7,40 proc. w stosunku rocznym na lokacie na 6 miesięcy.

8 proc. w skali roku w innych bankach

Getin Noble Bank dołączył do Credit Agricole oraz BFF Banking Group, które oferują już 8 proc. w skali roku na lokacie terminowej. Credit Agricole zaproponował taką stawkę 1 września br. na Lokacie Mobilnej na 270 dni dla nowych klientów. W BFF Banking Group taka stawka jest dostępna od 8 września br. na lokacie na 3 oraz 6 miesięcy.