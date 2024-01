77 mld zł. Taka kwota ma trafić w 2024 roku do Polski z KPO

W części grantowej ma być to ok. 37 mld zł i 40 mld z części pożyczkowej - wynika z wypowiedzi wiceminister finansów Hanny Majszczyk. Łącznie nad Wisłę ma trafić 261,4 mld zł.

fot. JACEK KOSLICKI / / FOTONEWS

Wiceszefowa resortu finansów we wtorek podczas debaty towarzyszącej drugiemu czytaniu projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, odniosła się do jednego z pytań ws. przewidywanych wpływów z KPO w bieżącym roku.

"Oprócz tego, co zostało zaplanowane i co wpłynęło już w końcówce ubiegłego roku w tej części zaliczkowej, to przewidywane jest jeszcze ok. 37 mld zł z tej części grantowej i ok. 40 mld zł w części pożyczkowej" - poinformowała Hanna Majszczyk.

W poniedziałek premier Donald Tusk ocenił podczas konferencji prasowej, że polski rząd cieszy się zaufaniem strategicznych partnerów za granicą i dlatego on sam nie widzi ryzyk dla odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

28 grudnia ub.r. minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że do Polski wpłynęło 5 mld euro z programu RePowerEU, będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy. Była to zaliczka z planu RePowerEU, która była negocjowana przez urzędników i polityków PiS.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,3 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.

autor: Michał Boroń

