Już 700 tys. Ukraińców otrzymało numer PESEL

fot. Dariusz Gorajski / / FORUM

700 tys. obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, zarejestrowało się już w systemie PESEL – poinformował we wtorek wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker. Jak zaznaczył, w 96 proc. to kobiety i dzieci.

Numery PESEL ukraińskim uchodźcom nadawane są w całym kraju od 16 marca na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przypomina PAP. Od 24 lutego do Polski z Ukrainy przyjechało 2,5 mln osób.

"W systemie PESEL zarejestrowanych jest już 700 tys. obywateli Ukrainy. 96 proc. tych osób to kobiety i dzieci" – powiedział Paweł Szefernaker,wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podczas wtorkowej konferencji prasowej oraz dodał, że spośród obywateli Ukrainy z nadanym numerem PESEL 55 procent to dzieci, 44 proc. to kobiety do 65. roku życia, 3 proc. to seniorzy powyżej 65. roku życia, w tym głównie kobiety. Zaledwie 3 proc. zarejestrowanych osób to mężczyźni do 65. roku życia.

Polski numer PESEL umożliwia uchodźcom z Ukrainy m.in. podjęcie pracy i kontynuowanie nauki. Rejestracja odbywa się w urzędach oraz w specjalnie zorganizowanych punktach, m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Posiadanie numeru PESEL uprawnia także do otrzymania 300 zł jednorazowego świadczenia osobom, które po 24 lutego 2022 r. przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

DF