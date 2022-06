700+ i dodatkowe 7 dni urlopu. PiS szykuje się do wyborów

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

PiS może przedstawić w sobotę propozycję zwiększenia 500+ o 200 zł. 700+ i dłuższe urlopy - to mają być pomysły partii na wybory.

700+ zamiast 500+

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", w najbliższej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje zwiększenie świadczenia 500+ o 200 zł. Ma to zapowiedzieć już w najbliższą sobotę. Wtedy bowiem odbędzie się konwencja w Markach, w czasie której Jarosław Kaczyński ma ogłosić początek ofensywy, która da partii zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Program "Rodzina 500+" istnieje od 2016 roku i od tamtego czasu kwota wypłacana rodzicom nie była waloryzowana. Z powodu mocno rosnącej inflacji (najświeższe dane mówią już o 13,9 proc.) obecne 500+ jest de facto warte ok. 395 zł - wylicza Instytut Emerytalny. Jego szef, Antoni Kolek, zwraca uwagę, że gdyby funkcjonowały podwyżki takie jak w przypadku emerytur, 500+ wzrosłoby dziś do 614 zł.

"Nie zaprzeczam, ale też nie potwierdzam, że przedstawimy propozycje ws. waloryzacji 500+. Dziś wartość tych pieniędzy jest mniejsza niż kilka lat temu. Wydaje się, że 500 plus należałoby zrewaloryzować na poziomie 40 proc." - mówił w Polskim Radiu poseł PiS Piotr Lisiecki.

Dłuższe urlopy

Kolejną zmianą, jaką ma zaproponować PiS, są zmiany w Kodeksie pracy - dowiedział się "Fakt". Chodzi o 9-tygodniowy urlop ojcowski i dodatkowych 7 dni urlopu – pięć dni w formie urlopu wypoczynkowego oraz dwa dni zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej.

Istnieje prawdopodobieństwo, że PiS zapowie także dwie podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku. Od stycznia do 3350 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. – do 3500 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie (umowa o pracę) wynosi 3010 zł brutto, czyli 2 209,56 zł netto.

Co jeszcze obieca PiS?

Tarcza antyinflacyjna ma zostać przedłożona do końca roku (niedawno zrobiono to do końca lipca 2023), choć to z pewnością za mało, jeśli Polska ma na poważnie zacząć walczyć z inflacją.

Mamy poznać również szczegóły programu osłonowego dla osób ogrzewających swoje domy węglem. Obecnie surowca nie ma na składach, a jeśli się pojawi, jego cena sięga za tonę ok. 4 tys. złotych.

PiS ma też zrobić ukłon w stronę kredytobiorców i mówić o wakacjach kredytowych i pomocy dla gospodarstw mających problemy ze spłatą rat.

KaWa