70 proc. obywateli popiera protesty rolników

Karnawałowa turystyka we Włoszech kwitnie. Obroty mogą sięgnać miliarda dolarów We Włoszech kwitnie turystyka karnawałowa, której obroty szacuje się w tym roku na miliard euro. W podróż do miejsc najsłynniejszych karnawałów wyruszy 8 milionów osób - takie dane przedstawiła krajowa Federacja Turystyki i Handlu.