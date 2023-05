KONFERENCJA WALLSTREET Gwiazdowski: Mówiłem 20 lat temu, że zamiast liczyć na ZUS, idźcie robić dzieci. Nie posłuchaliście mnie W 2006 r. przychodzę do kancelarii premiera Marcinkiewicza z rocznikiem statystycznym, pokazując, ilu ludzi za 15 lat pójdzie na emerytury i do pracy. Premier Marcinkiewicz: 15 lat, kto by się przejmował, a bo to wiadomo, kto będzie wtedy rządził? - mówił Robert Gwiazdowski podczas swojego panelu drugiego dnia Konferencji WallStreet.