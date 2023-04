Żabka będzie miała konkurencję? Światowy gigant może wejść do Polski

Król jest drogi. Ceny majonezu poszybowały. Tyle musimy zapłacić Spór o palmę pierwszeństwa wśród majonezów trwa już od wielu lat i w żadnym razie nie zamierzamy go rozstrzygać. W tym niezwykle zażartym konflikcie jest jednak coś, co łączy przeciwne obozy, a mianowicie wysoka inflacja. Od ostatnich świąt wielkanocnych średnie ceny majonezu, bez podziału na marki, poszły w górę od 30 do nawet 40 proc.