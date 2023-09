600 zł w voucherach do Lidla w nowej promocji Citi Handlowego

Karty kredytowe przechodzą powoli do lamusa – korzysta z nich coraz mniej osób. Niemniej nadal można znaleźć ciekawe oferty, które pozwalają wyhaczyć dodatkowy bonus. Jedną z takich propozycji ma Citi Handlowy – można zgarnąć 600 zł w voucherach do Lidla. Na co trzeba zwrócić uwagę?

fot. Damian Lugowski / / Shutterstock

Karty kredytowe najlepsze chwile mają już za sobą. Kiedyś mieliśmy ich w portfelach blisko 11 mln, dziś liczba ta skurczyła się do 4,9 mln – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Z kwartału na kwartał kart ubywa po kilkadziesiąt tysięcy. Eksperci są zdania, że to „wina” m.in. płatności odroczonych, z których korzystamy coraz chętniej. A produkty te mają do siebie zbliżoną konstrukcję – w obu przypadkach można korzystać z okresu bezodsetkowego. Jeśli nie wyrobimy się ze spłatą zobowiązania, trzeba ponieść dodatkowe koszty.

600 zł w promocji karty kredytowej Citi Handlowego

Niemniej są banki, które wciąż specjalizują się w wydawaniu kart kredytowych i starają się przyciągnąć nowych użytkowników. Do grona tego zalicza się Citi Handlowy, który przygotował kolejną promocję na kartę kredytową Simplicity. Zasady promocji są proste – wystarczy dokonywać po minimum pięć transakcji miesięcznie przez pół roku, by zgarnąć 600 zł w formie voucherów do Lidla.

Gdzie pojawia się haczyk? W opłacie za kartę. Aby była darmowa, trzeba wydać co miesiąc minimum 1000 zł. W innym przypadku bank naliczy 12 zł opłaty. Reasumując, by nie płacić za kartę i zgarnąć bonus, trzeba zatem wydać minimum 1000 zł miesięcznie w co najmniej 5 transakcjach. Warunki nie są przesadnie skomplikowane, pod warunkiem że z karty będziemy korzystać aktywnie. Jeśli spłacimy zadłużenie w terminie (maksymalnie do 56 dni), to bank nie naliczy opłat odsetkowych i z kredytu skorzystamy za darmo.

Dodatkowe warunki promocji

Bank stawia jeszcze dwa warunki. Po pierwsze użytkownik musi wyrazić zgodę na kontakt marketingowy. Po drugie aktywować kartę w kanale mobilnym lub internetowym – czyli zalogować się do e-bankowości. By bonus został naliczony, warto jeszcze pamiętać o następujących kwestiach:

transakcje bezgotówkowe kartą nie mogą być „transakcjami szczególnymi” (czyli np. wiązać się z hazardem),

transakcje nie mogą zostać zwrócone,

w promocji nie mogą brać udziału osoby, które posiadały kartę kredytową od 1 lipca 2023 r.,

voucher nie zostanie wydany jednorazowo na kwotę 600 zł – będą to elektroniczne vouchery po 100 i 50 zł wysyłane co miesiąc na adres mailowy użytkownika.

Co warto wiedzieć o kartach kredytowych?

Karty kredytowe – w odróżnieniu do kart debetowych wydawanych do ROR – są rozwiązaniem pozwalającym korzystać z pieniędzy banku. Jeśli spłacimy zaciągnięty kredyt w okresie bezodsetkowym, bank nie naliczy nam dodatkowych opłat. Mamy na to do 56 dni – w zależności od tego, kiedy dokonamy transakcji (na początku czy na końcu okresu rozliczeniowego). Z karty można więc z powodzeniem korzystać na co dzień i spłacać terminowo zadłużenie.

Karta kredytowa nie jest jednak rozwiązaniem dla każdego. Zalecamy, by korzystały z niej wyłącznie osoby zdyscyplinowane finansowo, które będą w stanie regulować swoje zadłużenie na bieżąco. Najlepiej ustawić sobie taki limit na karcie, który można spłacić np. jedną wypłatą. Nie jest tajemnicą, że bank tylko liczy na to, by klient nie spłacił zadłużenia w terminie, bo dzięki temu zarobi dodatkowo na odsetkach. Ponadto karta służy przede wszystkim do transakcji bezgotówkowych. Można za jej pomocą co prawda pobierać gotówkę z bankomatów czy zlecać przelewy, ale są to usługi dodatkowo płatne. Na przykład za wypłatę gotówki z bankomatu trzeba zapłacić wysoką prowizję, a dodatkowo nie będzie wówczas obowiązywał okres bezodsetkowy – bank naliczy oprocentowanie od razu.

Karty kredytowe mają też z reguły dołączone różnego rodzaju usługi dodatkowe, w szczególności – rabaty. Na przykład w omawianej tu karcie Simplicity istnieje możliwość korzystania z rabatów do 50 proc. u wybranych partnerów banku czy korzystania z 10 proc. zniżki na dostawy z restauracji. Użytkownik może też korzystać z programu Mastercard – Bezcenne Chwile. W ramach niego zbiera punkty, które następnie może wymieniać na nagrody z katalogu.

