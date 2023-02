Rząd postanowił pomóc rolnikom. Ale podzielił ich na "lepszych" i "gorszych"

Rząd postanowił pomóc rolnikom. Wyższe wsparcie otrzymają województwa ze ściany wschodniej. Łącznie na ten cel PiS chce przeznaczyć 600 mln zł.

fot. Budimir Jevtic / / Shutterstock

Chodzi o nowelę rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie rząd podjął uchwałę ws. udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji tego programu w Komisji Europejskiej.

Rozporządzenie zakłada, że rząd uruchomi pomoc dla rolników, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Podwyższona zostanie także stawka pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Na wsparcie rolników rząd przeznaczy ponad 600 mln zł.

Pomoc wypłacać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie ona obliczana w oparciu m.in. o stawkę pomocy, zróżnicowaną w zależności od województwa, w którym prowadzona jest uprawa pszenicy lub kukurydzy:

1 050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach;

495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w pozostałych województwach.

Program pomocy dla rolników zostanie notyfikowany w Komisji Europejskiej.

Jak podano w komunikacie, "w związku z inwazją Rosji na Ukrainę doszło także do licznych zakłóceń na rynkach, co doprowadziło do wzrostu cen wielu produktów wykorzystywanych przy produkcji pasiecznej". "W konsekwencji nastąpił wzrost kosztów utrzymania rodziny pszczelej. Dlatego rząd podniesie stawkę pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 zł do 50 zł. Środki na to wsparcie zwiększą się jednocześnie z 35,5 mln zł do 60 mln zł" - wyjaśniono.

W 2023 r. kontynuowana będzie ponadto pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla właścicieli lub współwłaścicieli statku rybackiego, którzy zobowiążą się do trwałego zaprzestania działalności połowowej. Wsparcie takie było udzielane w 2022 r.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

