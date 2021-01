600 dolarów - dla połowy Amerykanów to pomoc tylko na chwilę

fot. Pixabay / Pexels

Do Amerykanów trafiają czeki z doraźną finansową pomocą. Pandemiczny „stimmy” dla 53 proc. badanych przez Bankrate wystarczy na zabezpieczenie potrzeb gospodarstwa domowego przez mniej niż miesiąc.

Amerykańskie gospodarstwa domowe spełniające wymogi dochodowe wkrótce otrzymają czeki opiewające na 600 dolarów (na każdego dorosłego i dziecko pozostające pod opieką). Serwis Bankrate sprawdził, czy druga edycja finansowego wsparcia będzie istotna dla budżetów beneficjentów.

53 proc. respondentów twierdzi, że otrzymane środki wystarczą na mniej niż miesiąc zabezpieczenia potrzeb gospodarstwa domowego. 16 proc. ocenia, że pieniądze „rozejdą się” w ciągu 1-3 miesięcy. Dość liczna jest także grupa (18 proc.), która twierdzi, że wypłata nie podtrzyma ich finansowej kondycji.

Autorzy badania zwracają uwagę, że Amerykanie są znacznie mniej optymistyczni pod tym względem niż podczas ostatniej akcji bezpośredniej finansowej pomocy. W kwietniu 2020 r. 31 proc. badanych oczekiwało, że wypłata wystarczy na mniej niż miesiąc. Wówczas jednak opiewający na 1200 dolarów czek trafił do większości dorosłych o średnich dochodach. Nowa edycja wsparcia ma inną konstrukcję, niższą kwotę i podniesiono jednocześnie progi dochodowe kwalifikujące do otrzymania płatności (do 99 tys. dolarów dochodu rocznie lub 198 tys. w przypadku małżeństw).

42 proc. ankietowanych wskazuje, że środki przeznaczy na opłacenie comiesięcznych rachunków. 32 proc. zamierza użyć ich w codziennych zakupach, a 25 proc. – do spłaty długów (można było wskazać kilka możliwości). 30 proc. beneficjentów oczekuje, że czek zasili ich oszczędności, a 6 proc. zamierza zainwestować pieniądze.

Plany Amerykanów powiązane są z dochodami ich gospodarstw domowych. Zarabiający najmniej w większości decydują się na opłacenie rachunków. Osiągający roczne dochody powyżej 80 tys. dolarów są bardziej skłonni powiększyć finansowe rezerwy.

44 proc. respondentów twierdzi, że „stimmy” (potoczne określenie na „stimulus check”) będzie bardzo istotny dla ich finansowej kondycji. Odsetek ten jest najwyższy wśród badanych, którzy osiągają dochody roczne poniżej 30 tys. dolarów.

MK