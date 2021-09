60-latkowie będą powoływani do rezerwy? Wiceminister tłumaczy

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Zdajemy sobie sprawę, że szkolenia rezerwy muszą się odbywać i one będą się odbywały, ale nie powołujemy osób w starszym wieku - powiedział w piątek wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Pod koniec sierpnia portal natemat.pl, powołując się na informacje otrzymane od swoich czytelników, podał, że "wiele osób otrzymuje powołania +do wojska+" i że "nawet 63-latkowie mogą spodziewać się wezwania". "Zespół Prasowy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poinformował, w odpowiedzi na zadane pytania, że +powołania żołnierzy na ćwiczenia wojskowe wynikają ze wznowionych, po okresie wstrzymania w związku z epidemią, szkoleń i ćwiczeń w jednostkach wojskowych organizowanych stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP+" - czytamy w artykule.

Do publikacji odniósł się wiceszef MON w Polskim Radiu 24. Pytany, czy to prawda, że na ćwiczenia rezerwy są powoływani nawet 60-latkowie, odparł, że "to jest jakiś żart". "Proszę pamiętać, że ćwiczenia rezerwy (...) za czasów naszych poprzedników były zredukowane praktycznie do zera. Od roku 2016 zaczęliśmy odbudowywać ten potencjał sił rezerwowych i one są realizowane" - podkreślił.

Dodał, że pandemia koronawirusa nieco ostudziła ten zapał. "Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że szkolenia rezerwy muszą się odbywać i te szkolenia rezerwy będą się odbywały, ale my nie powołujemy osób w wieku starszym. My powołujemy wszystkich tych, którzy są w naszych zasobach rezerwowych. I te osoby, które mają karty powołania mobilizacyjne, zdają sobie z tego sprawę, że w każdej chwili na ćwiczenia - krótsze czy dłuższe - muszą być powołane" - powiedział Skurkiewicz.

Dopytywany, jaki wiek jest tym granicznym, wyjaśnił, że jest podobnie jak w przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej. "Jest nieco inaczej, jeżeli chodzi o oficerów, bo ten wiek jest nieco wyższy. Jeżeli chodzi o korpus szeregowy to jest bodajże 55. rok życia, więc to są takie informacje nie do końca sprawdzone" - stwierdził wiceminister obrony narodowej. (PAP)

autorka: Daria Porycka

