6 z 39 partii fotelików samochodowych zakwestionowanych przez Inspekcję Handlową

Majówka, przedłużony weekend, wakacje, święta sprzyjają podróżom małym i dużym. Dzieci jak najdłużej powinny jeździć w odpowiednich fotelikach i to tyłem do kierunku jazdy. By spokojnie i bezpiecznie wrócić do domu z wojaży, ważny jest m.in. sposób zapakowania bagażnika. Poniżej prezentujemy kilka żelaznych zasad, których powinniśmy się trzymać podczas podróży samochodem.