6 promocji bankowych kont dla dzieci. Prześwietlamy promocje

Banki coraz śmielej promują konta dla najmłodszych. Zakładając taki rachunek swojemu dziecku, można wziąć udział w promocji, a nagrodę przeznaczyć na jego potrzeby lub dołożyć się do kieszonkowego. Do zdobycia nagrody o wartości do 200 zł.

Najnowsze wydanie „Prześwietlamy promocje” postanowiliśmy poświęcić na przegląd ofert dla najmłodszych klientów. Coraz częściej bowiem banki nie tylko wprowadzają produkty dla dzieci do swojej oferty, ale dodatkowo „obudowują” je specjalnymi promocjami. Taką strategie przyjęły m.in. najbardziej znane marki bankowe na rynku, proponując nagrody w postaci premii pieniężnej bądź bonu zniżkowego.

Promocje kont dla dzieci – sierpień 2023 r. Co można zyskać? Bank Konto Promocja Do kiedy obowiązuje? Samodzielna promocja/promocja konta osobistego dla rodzica Podwyższone oprocentowanie na koncie oszczędnościowym dla dziecka w banku 200 zł do Allegro PKO Bank Polski PKO Konto dla Dziecka PKO Konto dla Młodych „Konta dla każdego” do 30 września 2023 r. lub wyczerpania puli 3000 nagród samodzielna promocja TAK 150 zł do parku wodnego Suntago Bank Millennium Konto 360° Junior „Promocja Konta 360° Junior z Parkiem Wodnym SUNTAGO” do 31 października 2023 r. lub wyczerpania puli 9000 kont samodzielna promocja NIE 100 zł Bank Pekao Konto Przekorzystne dla dzieci „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – XXX edycja” do 2 listopada 2023 r. samodzielna promocja TAK 100 zł ING Bank Śląski Konto Mobi dla dziecka 13-17 „100 zł na start” do 19 września 2023 r. samodzielna promocja TAK 100 zł mBank eKonto Junior „Zyskaj premie z eKontem osobistym” do 27 września 2023 r. promocja konta osobistego dla rodzica TAK* 100 zł Santander Bank Polska Konto Santander dla dziecka „100 zł kieszonkowego” do 30 września 2023 r samodzielna promocja TAK** *Oprocentowanie obejmuje eKonto Junior **Oprocentowanie obejmuje Konto Santander dla dziecka w wieku do 13 lat Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminów promocji i stron internetowych banków

200 zł do Allegro za konto w PKO Banku Polskim

Oferta PKO Banku Polskiego to propozycja dla rodziców lub osób, które nie przekroczyły 26 r.ż. W pierwszym przypadku rachunek otwiera opiekun dziecka, które od co najmniej 1 stycznia 2022 r. nie miało w PKO BP rachunku lub karty.

Do warunków dodatkowych promocji należy: wyrażenie zgód marketingowych, zarejestrowanie się w promocji przez specjalną stronę internetową oraz dokonanie przez dziecko min. 5 transakcji kartą lub Blikiem do 31 października 2023 r.

Regulamin promocji: „Konta dla każdego”.

Bank prowadzi również promocję Pierwszego Konta Oszczędnościowego. Oprocentowanie promocyjne może sięgać 8 proc. w skali roku dla kwoty do 10 000 zł. Stawka obowiązuje do 30 listopada 2023 r. przy systematycznym oszczędzaniu.

Załóż PKO Konto za Zero, z którego otworzysz konto dla dziecka »

150 zł do Suntago od Banku Millennium

Promocja Banku Millennium jak skierowana do rodziców, którzy mają już konto osobiste w tym banku, ale nie otwierali dotąd rachunku dla swojego dziecka lub osoby, dla której są opiekunem prawnym. Bank wymaga również wyrażonych zgód marketingowych. Zostanie to sprawdzone w momencie przystąpienia do promocji przez rodzica.

Do zdobycia jest 100 zł lub 150 zł do parku wodnego Suntago. Nagroda jest uzależniona od warunków dodatkowych, które spełni uczestnik promocji. 100 zł trafi do klienta, jeśli poza otwarciem konta dziecku w kanałach zdalnych (Millenet lub aplikacja mobilna), zaakceptowaniem regulaminu promocji, konto zostanie zasilone kwotą nie niższą niż 150 zł. W przypadku dziecka, które ma min. 7 lat, trzeba będzie jeszcze wyrazić zgody marketingowe w jego imieniu, a dziecko zainstaluje aplikację mobilną banku i wykona min. 3 płatności Blikiem lub kartą debetową. Nagroda zostanie powiększona do 150 zł, jeśli klient złoży za pomocą bankowości internetowej wniosek o świadczenie w programie Dobry Start 300+. Wszystkie warunki muszą być spełnione do 30 listopada 2023 r.

Regulamin promocji: „Promocja Konta 360° Junior z Parkiem Wodnym SUNTAGO”

Załóż Millennium 360° wymagane w promocji z bonem do Suntago »

100 zł za założenie konta dla dziecka od Banku Pekao

Z oferty banku mogą skorzystać osoby, które są nowymi klientami banku i mają poniżej 18 lat. Bank Pekao określa je jako klientów, którzy w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 16 sierpnia 2023 r. nie posiadały jakiegokolwiek konta z jego oferty oraz nie brały udziału w poprzednich edycjach promocji kont dla dzieci.

Warunki dodatkowe oferty są uzależnione od wieku uczestnika promocji, jednak wszyscy zainteresowani poza otwarciem rachunku muszą wyrazić wymagane zgody marketingowe. Na koncie dziecka w wieku poniżej 6 lat powinno zostać zapewnione saldo w kwocie min. 200 zł na dzień 30 listopada 2023 r. Pozostali klienci powinni zalogować się choć raz do aplikacji PeoPay KIDS i wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe do 30 listopada 2023 r.

Regulamin promocji: „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – XXX edycja”

Co więcej, bank proponuje również promocyjną stawkę na koncie oszczędnościowym Mój skarb na 152 dni do kwoty 5000 zł. Oprocentowanie na tym rachunku w ramach specjalnej oferty wynosi 7 proc. w skali roku.

Załóż Konto Przekorzystne dla siebie i dziecka i odbierz 100 zł »

100 zł za konto dla dziecka w ING Banku Śląskim

Rodzice mogą również otworzyć konto swoim pociechom w ING Banku Śląskim. W tym przypadku dostępny jest rachunek dla osób od 13 lat – młodsi mogą korzystać z karty przedpłaconej lub konta oszczędnościowego.

Aby skorzystać z oferty, rodzic, który jest posiadaczem konta osobistego w ING Banku Śląskim, musi – poza otwarciem konta dla dziecka – przystąpić do promocji, zaakceptować regulamin oraz ze swojego ROR-u wysłać przelew na konto dziecka na kwotę min. 50 zł. Ostatni warunek trzeba „odhaczyć” do 20 października br.

Regulamin promocji: „100 zł na start”

Do konta osobistego można również dobrać Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka ze stawką promocyjną w wysokości 7 proc. rocznie. Stawka dotyczy środków do 200 000 zł i obowiązuje 3 miesiące.

Otwórz Konto z Lwem Direct, z którego założysz konto dla dziecka »

100 zł za eKonto Junior w mBanku

W przypadku oferty mBanku premia za konto dla dziecka jest przyznawana w ramach promocji eKonta osobistego. Klienci, którzy spełnią podane warunki tej oferty, mogą powiększyć wysokość bonusu (z 350 zł na 450 zł) w przypadku, gdy zdecydują się na otwarcie rachunku dziecku.

Warunki dodatkowe dotyczą eKonta osobistego, z którego mogą skorzystać nowi klienci banku, którzy ukończyli 18. r.ż. Nowi klienci, czyli w tym przypadku osoby niekorzystające z konta w mBanku od co najmniej 1 stycznia 2020 r. Premia za otwarcie eKonta jest podzielona na kilka części. Aby zdobyć całość, należy zapewniać wpływy, realizować transakcje bezgotówkowe oraz otworzyć konto w aplikacji (za pomocą tzw. selfie) lub przez e-dowód. Ostatnia część bonusu pieniężnego dotyczy oczywiście konta dla dziecka.

Regulamin promocji: „Zyskaj premie z eKontem osobistym”

Obecnie w ramach promocji eKonta Junior można zyskać oprocentowanie w wysokości 7 proc. rocznie. Stawka obowiązuje do 31 sierpnia 2023 r. i dotyczy środków do 5000 zł zgromadzonych na koncie.

Załóż eKonto osobiste w promocji »

100 zł od Santandera za konto dla dziecka

Spełniając warunki dodatkowe, można zapewnić dziecku dodatkowe kieszonkowe w wysokości 100 zł. W tym przypadku rodzic lub opiekun prawny musi zarejestrować się w promocji, zaakceptować regulamin, otworzyć konto dziecku i poprosić je o:

zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku oraz dokonanie jednej płatności kartą lub Blikiem do 31 października 2023 r. (konto dla dziecka w wieku 13 – 17 lat),

dokonanie jednej płatności kartą debetową do 31 października 2023 r. (konto dla młodszego dziecka).

Oferta jest skierowana do rodziców, którzy mają konto osobiste z oferty Santander Banku Polska lub je dopiero otworzą. Nagroda dotyczy pierwszego konta dla dziecka.

Regulamin promocji: „100 zł kieszonkowego”

Konto Santander dla dzieci do 13 lat jest objęte stawką w wysokości 6 proc. rocznie dla kwoty nieprzekraczającej 3000 zł.

Załóż Konto Santander, aby otworzyć konto dziecku i zdobyć 100 zł »