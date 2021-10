6 lat nie chodził do pracy. I nikt się nie zorientował

fot. Maiapassarak / / Shutterstock

Dla niektórych to superbohater, dla pracodawców - na pewno koszmar. Przez sześć lat hiszpański nadzorca budowlany pobierał wynagrodzenie od urzędu miejskiego, jednocześnie nie pracując. Rzecz wydała się przez przypadek - otrzymał nagrodę za... 20 lat "lojalnej" pracy.

Jak podaje BBC, 69-letni Joaquin Garcia pracował w stacji uzdatniania wody w Kadyksie. Władze samorządowe postanowiły nagrodzić go za pilną i lojalną pracę, jednak kiedy zjawili się w jego biurze, okazało się, że stoi ono puste.

- Zastanawiałem się, co się z nim stało. Czy nadal tu pracuje, czy przeszedł na emeryturę, a może umarł? Lista płac dała jednoznaczną odpowiedź - przez 6 lat do teraz pobierał pensję. Łącznie na jego konto trafiło 41 tys. dolarów - wyjaśnia Jorge Blas, zastępca burmistrza.

Co zrobiły władze? Zadzwoniły do swojego pracownika. - Zapytałem go, co robił tydzień temu, miesiąc temu, pół roku temu. Nie wiedział co odpowiedzieć - wyjaśnia samorządowiec.

Jego długa nieobecność nie wzbudziła podejrzeń wśród współpracowników firmy wodociągowej. Sądzili oni, że to samorząd ma dopilnować, by ich pracownik się pojawiał, a nie oni.

Sam Jaquin Garcia w tym czasie oddawał się zgłębianiu filozofii, Jego bliscy twierdzą, że przestał pojawiać się w pracy z dwóch powodów:

mobbingu, którego nie zgłosił, obawiając się utraty pracy, nudy, gdyż nie miał w pracy "nic do roboty".

Po tym gdy sprawa wyszła na jaw, udał się na emeryturę.

Sprawa miała swój finał w sądzie, który nakazał nieobecnemu pracownikowi zapłacić karę w wysokości rocznego wynagrodzenia. "Nieobecny pracownik", jak nazwały go hiszpańskie media, zwrócił się do urzędu miejskiego o umorzenie kary.

aw