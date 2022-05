6,5 proc. na lokacie po raz pierwszy. Kto da więcej?

fot. Golden Brown / / Shutterstock

Licytacja na lokaty nabiera rumieńców. Po tym jak duże banki podniosły oprocentowanie lokat, mniejsze instytucje podnoszą stawki na depozytach. Właśnie pojawiła się pierwsza lokata na 6,5 proc. Niestety, nie da się na niej ulokować zbyt wielu środków.

Bank Nowy, o ofercie którego pisaliśmy zaledwie kilka dni temu, podniósł stawkę na lokacie NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT do 6,5 proc. To prawdopodobnie pierwsza oferta na rynku od dawna z tak wysokim oprocentowaniem. Niestety, jest to depozyt na 1 miesiąc, a ulokować na nim można najwyżej 10 tys. zł. I jest to oferta dla nowych klientów. Przypomnijmy też, że oprocentowanie podawane jest w skali roku.

Bank podniósł ponadto oprocentowanie dwóch innych lokat:

NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY - 6,1 proc. w skali roku,

NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY - 6,2 proc. w skali roku.

Bank wprowadził do oferty także NOWYdepozyt 12M ZYSK oprocentowany na 5,5 proc. w skali roku. Przypomina, że suma wszystkich lokat dla pojedynczego klienta w oddziale onLiNE Banku Nowego nie może przekroczyć 1 mln zł.

Zmieniła się też oferta lokat w internetowym oddziale neoBanku. Oferta dla nowego klienta została rozszerzona o ofertę energoLOKATA 12M - 12M do 1 mln zł – z oprocentowaniem 5,9 proc. w skali roku. Z kolei oferta na nowe środki uległa zmianie w zakresie:

neoLOKATA ZYSK 7M - 7M do 1 mln zł - zmiana oprocentowania na 5,0 proc.,

neoLOKATA ZYSK 12M - 12M o 1 mln zł - zmiana oprocentowania na 5,4 proc.

Sytuacja na rynku lokat robi się dynamiczna. O nowych ofertach będziemy informować na bieżąco. Zachęcam też do zapoznania się z tekstem Moniki Dekrewicz o najwyżej oprocentowanych lokatach na rynku.

WB