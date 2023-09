500 zł za założenie bezpłatnego konta od Citi Handlowego

500 zł – to kwota premii, którą Citi Handlowy proponuje od początku miesiąca nowym klientom za założenie CitiKonta. Do tej pory można było polować w tym banku na podobne kwoty, ale obowiązywały wówczas zdecydowanie trudniejsze warunki do spełnienia.

fot. beast01 / / Shutterstock

Mimo korzystnych warunków cenowych CitiKonta Citi Handlowy od długiego czasu staje w szranki z innymi bankami o nowych klientów, proponując coraz to wyższe premie. Tym razem do zdobycia w ofercie specjalnej „Citi Konto – zyskuj więcej” jest 500 zł premii pieniężnej w zamian za wyrażenie zgód marketingowych i dokonywanie płatności kartą. Drugi z wymogów trzeba spełniać przez kilka miesięcy, jednak kwota, na którą muszą opiewać transakcje, nie jest wysoka.

Ile można zyskać na promocji?

Klienci, którzy skuszą się na rachunek w ramach promocji „Citi Konto – zyskuj więcej”, mogą zdobyć do 500 zł, które to jest podzielone na następujące części:

25 zł – nagroda 1 („Bądźmy w kontakcie”),

– nagroda 1 („Bądźmy w kontakcie”), 450 zł/225 zł wypłacane w pięciu częściach (90 zł/45 zł) – nagroda 2 („Premia za aktywność”),

wypłacane w pięciu częściach (90 zł/45 zł) – nagroda 2 („Premia za aktywność”), 25 zł – nagroda 3 („Zostańmy w kontakcie”).

Co musisz zrobić, aby otrzymać premię?

Banki oferują bonus w zamian za spełnienie dodatkowych warunków. Nie inaczej jest w przypadku promocji „Citi Konto – zyskuj więcej”. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat oczekiwań banku.

Status klienta: Bank rezerwuje ofertę dla osób, które nie posiadały (lub współposiadały) konta osobistego bądź konta oszczędnościowego w Citi Handlowym po 31 grudnia 2020 r.

Załóż konto i zaakceptuj regulamin: Wniosek o konto wraz z kartą debetową należy złożyć nie później niż do 14 listopada 2023 r. Bank podkreśla jednak, że w ramach tej promocji przewidział 3000 nagród, co może wpłynąć na termin jej faktycznego zakończenia. W trakcie składania wniosku trzeba dodatkowo zaakceptować regulamin tej oferty specjalnej.

Spełnij warunki dodatkowe: Każda z nagród jest opatrzona wymogami, które trzeba spełnić, aby liczyć na przelew od banku. W tabeli znajduje się wygodna ściąga z terminami wypunktowanymi przez Citi Handlowy w regulaminie.

Promocja Citi Handlowego „Citi Konto – zyskuj więcej” – warunki dotyczące nagród Nagroda Warunki Termin wykonania 25 zł wyrażenie zgód marketingowych podczas zawierania umowy 450 zł/225 zł dokonanie co najmniej 5 transakcji kartą debetową na min. 100 zł łącznie (nagroda 45 zł/m-c)

dokonanie co najmniej 9 transakcji kartą debetową na kwotę min. 200 zł łącznie (nagroda 90 zł/m-c) przez pięć kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otwarto konto 25 zł utrzymanie zgód marketingowych do końca piątego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulaminu promocji „Citi Konto – zyskuj więcej” w Citi Handlowym

Kiedy otrzymasz nagrodę?

Warto znać nie tylko terminarz dotyczący koniecznych do spełnienia warunków dodatkowych, ale również daty, kiedy można się spodziewać wypłaty premii na rachunek.

W przypadku promocji „Citi Konto – zyskuj więcej” bank obrał prostą regułę. Dana nagroda zostanie przekazana do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym „odhaczono” odpowiednie wymogi. W skrócie - za wykonanie warunków w październiku bonus trafi na ROR do końca listopada.

Jakie są plusy i minusy promocji?

Pierwsza i najważniejsza korzyść promocji Citi Handlowego to wysokość premii. 500 zł bonusu pieniężnego to absolutna czołówka na rynku. Co więcej, wśród wymogów brakuje konieczności zapewnienia wpływu, co oznacza, że CitiKonto niekoniecznie musi służyć jako podstawowy rachunek. Wystarczy zasilić ROR kwotą nie niższą niż 200 zł i wykonać wymaganą liczbę płatności kartą debetową.

Kolejnym plusem jest korzystny cennik CitiKonta, który ułatwia traktowanie go jako dodatkowy rachunek. CitiKonto od wielu miesięcy zajmuje czołowe pozycje w rankingu kont osobistych Bankier.pl głównie dzięki brakowi opłat podstawowych. Zgodnie z tabelą opłat i prowizji posiadacz rachunku nie musi się martwić o spełnianie warunków zwalniających za prowadzenie konta i obsługę karty, ponieważ są one bezwarunkowo bezpłatne. Bank przewiduje również kilka bezpłatnych wypłat z bankomatów krajowych i zagranicznych w miesiącu.

Niektórzy mogą uznawać podział nagród na kilka części za minus oferty. Zanim klient uzbiera pełną pulę nagród, musi minąć kilka miesięcy. Dla innych z kolei jest to szansa na zyskanie choćby części premii w przypadku, kiedy jednego miesiąca zapomni się o dodatkowych wymogach. W premiach, które nie stosują tego podziału, cała nagroda by przepadła.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Promocja jest jednorazowa, tzn. można z niej skorzystać tylko jeden raz,

Opłata za prowadzenie CitiKonta to 0 zł, opłata za obsługę karty debetowej do konta to również 0 zł,

Regulamin oferty dostępny jest pod tym adresem.