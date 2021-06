500 zł za WC. Starostwo w Mrągowie chce opłat od dzieci z półkolonii

fot. Anna Shvets / / Pexels

Starostwo powiatowe w Mrągowie nie wyraziło zgody na nieodpłatne użyczenie toalet i świetlicy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem, które będą uczestniczyły w półkoloniach w "Bazie Mrągowo". Starostwo oczekuje za to 500 zł zapłaty, wobec czego "Baza" zrobiła cennik: 1,5 zł za korzystanie z kabiny, 1 zł za korzystanie z pisuaru.

Wicestarosta mrągowski Marek Prusaczyk (PiS) nazwał w rozmowie z PAP sprawę "wymysłem" i zapowiedział, że nie będzie o niej rozmawiał, bo "idzie właśnie do kancelarii prawnej". "Takiej uchwały nie było, nikt takiej uchwały nie podjął" - powiedział Prusaczyk ale odmówił odpowiedzi, czy taka decyzja o zapłacie za toalety w czasie półkolonii zapadła w innej formie, niż uchwała.

"Baza Mrągowo" to stowarzyszenie, które od lat w Mrągowie uczy dzieci i młodzież żeglarstwa. W tym roku od 2 do 23 lipca "Baza" organizuje półkolonie dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzieci wykorzystując sprzęt "Bazy" będą poznawały podstawy żeglarstwa, każdego dnia zjedzą w ośrodku obiad. Ich rodzice zapłacą 20 zł za każdy dzień półkolonii, resztę dofinansowuje miasto Mrągowo oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

"W sumie mają być trzy pięciodniowe turnusy. Na każdym turnusie ma być po 20 dzieci" - powiedział PAP prezes Klubu sportowego "Baza Mrągowo" Wojciech Jaszczur-Nowicki.

Ponieważ "Baza" nie ma zaplecza socjalnego dotąd korzystała z pomieszczeń działającego w tym samym miejscu Zespołu Oświatowo-Sportowego "Baza". W związku z organizacją półkolonii szkoła i stowarzyszenie miały podpisać porozumienie dotyczące użyczenia klubowi świetlicy i toalet.

"Zostałam wezwana na zarząd powiatu i tam dowiedziałam się, że nie mogę użyczyć tych pomieszczeń nieodpłatnie" - przyznała w rozmowie z PAP dyrektor szkoły Anna Onisiewicz, która w związku z taką decyzją wysłała do klubu "Baza" stosowne pismo.

"Dyrektor Zespołu Oświatowo-Sportowego +Baza+ w Mrągowie informuje, że na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 r. Zarząd Powiatu Mrągowskiego nie wyraził zgody na bezpłatne udostępnienie 1 pomieszczenia świetlicowego i toalet przy ul. Nadbrzeżnej 4 na organizację w terminie od 5 do 23 lipca 2021 r. półkolonii żeglarskich organizowanych przez Klub Sportowy +Baza Mrągowo+ we współpracy z Zespołem Oświatowo-Sportowym +Baza+ w Mrągowie. Zarząd Powiatu Mrągowskiego wyliczył koszt udostępnienia pomieszczeń, nabrzeża oraz zużycia wody, światła i wszystkich czynności porządkowych na kwotę 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych)" - czytamy w piśmie, które dostał Wojciech Jaszczur-Nowicki.

"Opadły mi ręce, nogi, zaniemówiłem. Czasami decyzje rządzących są takie, i tak jest w tym przypadku, że nie wiadomo co powiedzieć" - skomentował prezes "Bazy" i w związku z oczekiwaniami starostwa na stronie swojego klubu zamieścił ironiczne pismo, w którym poinformował, że od uczestników półkolonii będzie pobierana opłata do puszek w wysokości 1,50 zł za skorzystanie z kabiny i 1 zł za skorzystanie z pisuaru.

"Wiadomo, że tej odpłaty od dzieci nie wezmę. Ale już nie wiem, co mam innego zrobić w tej sytuacji, jak oddać ten absurd" - powiedział PAP Jaszczur-Nowicki i dodał, że nie wie skąd weźmie 500 zł na pokrycie oczekiwanych przez starostwo kosztów.

Decyzja starostwa wzbudziła falę oburzenia w Mrągowie, mieszkańcy żywo i dosadnie komentują stanowisko zarządu powiatu.

Zarówno Jaszczur-Nowicki, jak i Onisiewicz przyznali, że od lat starostwo jest w konflikcie z "Bazą", chodzi o inne kwestie niż dziecięce półkolonie. "Od innych podmiotów, które także tego lata będą korzystały z naszego zaplecza opłat się nie oczekuje" - przyznała Onisiewicz dodając, że "jest jej bardzo przykro, że do takiej sytuacji doszło".

Starosta mrągowska Barbara Kuźmicka-Rogala nie odebrała ani jednego z kilkunastu połączeń telefonicznych od PAP.(PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

jwo/ mark/