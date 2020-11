500 zł dodatku do pensji dla policjantów z oddziałów prewencji i kontrterrorystów

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii najwyższe od 2016 r.

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii w okresie trzech miesięcy do września włącznie wzrosło do 4,8 proc., co jest najwyższym poziomem od listopada 2016 r. - podał we wtorek brytyjski urząd statystyczny ONS. W tym czasie zanotowano też rekordową liczbę 314 tys. zwolnień.