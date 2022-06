500 zł bonusu od Santandera? Niestety nie, "SMS jest niemal wyrafinowany"

fot. wk1003mike / / Shutterstock

Cyberoszuści po raz kolejny próbują wykorzystać klientów jednego z popularnych banków. Tym razem „oferują” 500 zł za udział w programie, który ma na celu tylko wyłudzić dane do konta bankowego.

SMS z propozycją bonusu gotówkowego skierowany do klientów banku Santander to próba wyłudzenia danych przygotowana przez cyfrowych oszustów – informuje portal CyberRescue. Przestępcy podszywają się pod bank i wysyłają wiadomość z propozycją bonusu wynoszącego 500 zł. W treści znajduje się link, który przekierowuje na łudząco podobną stronę do oficjalnej strony Santander Bank Polska.

W link nie należy klikać, ani tym bardziej podawać danych do internetowego konta bankowego. Oszuści tylko czekają, aby wykorzystać niewiedzę klientów i uzyskać dostęp do ich pieniędzy.

Wiadomość jest o tyle groźna, że jest dopracowana. Jak wskazują eksperci CyberRescue, w przeciwieństwie do innych przekrętów w tym SMS-ie przestępcy nie popełniają błędów językowych, nie brakuje polskich znaków, a sama strona jest bardzo podobna do oficjalnej strony banku.

– W tym przypadku nie mamy już do czynienia z niechlujnym tekstem wiadomości z błędami i bez polskich znaków. Forma SMS-a jest niemal wyrafinowana, a strona bardzo dobrze podszywa się pod oryginał Santandera. O rozpoznaniu zagrożenia decydują niezauważalne wręcz niuanse, na przykład jeden inny znak w adresie albo lekko zmodyfikowane rozmieszczenie okienek w witrynie – mówi Magda Adamczewska z CyberRescue.

