Zbliża się ważny termin dla rodziców. ZUS przestrzega przed błędami

Aby świadczenie 500 plus wpłynęło na konto konieczne jest złożenie wniosku w ZUS. Ważne są terminy, a także prawidłowe wypełnienie wniosku. Aby otrzymać prawo do świadczenia od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja roku następnego rodzic musi złożyć wniosek do 31 maja. Wciąż zdarzają się też sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko – wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

fot. Kinek00 / / Shutterstock

Od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

"Z wniosków, które napłynęły, widzimy, że tych błędów jest dużo mniej niż w ubiegłym roku. Wciąż jednak zdarzają się sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko. Ważne jest, aby opiekunowie przed wysłaniem elektronicznego wniosku sprawdzili numer rachunku bankowego, a także PESEL dziecka. Takie prozaiczne błędy mogą wydłużyć czas otrzymania świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko" – podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Przeczytaj także Instrukcja wypełnienia wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

"Dla osób, które złożyły w ostatnich tygodniach wniosek o świadczenie, terminy wypłaty nie powinny się zmienić. Inaczej może być w przypadku osób, które wniosek wyślą w czerwcu lub lipcu. ZUS będzie dla nich wyznaczał najbliższe terminy wypłat. Nie zawsze mogą się one pokrywać z obecnymi datami przelewów" – dodał rzecznik ZUS.

Wnioski o 500+ tylko elektronicznie

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS, która jest dostępna do pobrania ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

500+ 2023/2024 - kiedy złożyć wniosek? 5 ważnych informacji dla rodziców, którzy nie chcą przegapić świadczenia Od 1 lutego br. można składać wnioski o wypłaty 500+ w nowym okresie 2023/2024. Harmonogram rozpatrywania aplikacji już tradycyjnie prowadzi do informacyjnego chaosu. W "Rodziconomii" krótko o tym, co każdy rodzic i opiekun zainteresowany programem musi wiedzieć, żeby nie przespać żadnej transzy przysługującego świadczenia na dziecko.

Przy 500+ bardzo ważny jest termin złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymuje się prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym rodzic lub opiekun złoży wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka lub objęcia dziecka opieką.

JM/PAP