Rodzice ruszyli po 500+. ZUS przypomina: termin złożenia wniosku ma znaczenie

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie z programu "Rodzina 500+" do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. - przypomina szefowa Zakładu prof. Gertruda Uścińska.

fot. Maciej Jarzębiński / / FORUM

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

ZUS w opublikowanym we wtorek komunikacie przekazał, że rodzice i opiekunowie złożyli dotąd ponad 1,2 mln wniosków o 500+ na kolejny okres świadczeniowy, co objęło blisko 2 mln dzieci. ZUS przyznał już świadczenia na ponad 1 mln dzieci.

"Podobnie jak w ubiegłym roku wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. To ogromne ułatwienie dla rodziców i opiekunów. Mogą oni starać się o środki 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie muszą zwracać uwagi na godziny otwarcia i zamknięcia urzędów" – wskazała, cytowana w komunikacie, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zwróciła uwagę, że osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. "Jeśli złoży wniosek w maju – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca" – wyjaśnia szefowa ZUS.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500+. Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem.

Autorka: Karolina Kropiwiec