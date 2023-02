500+ 2023/2024 - kiedy złożyć wniosek? 5 ważnych informacji dla rodziców, którzy nie chcą przegapić świadczenia

Od 1 lutego br. można składać wnioski o wypłaty 500+ w nowym okresie 2023/2024. Harmonogram rozpatrywania aplikacji już tradycyjnie prowadzi do informacyjnego chaosu. W "Rodziconomii" krótko o tym, co każdy rodzic i opiekun zainteresowany programem musi wiedzieć, żeby nie przespać żadnej transzy przysługującego świadczenia na dziecko.

Rządowa machina ruszyła z komunikowaniem szczegółów dotyczących nowego tzw. okresu świadczeniowego dla programu "Rodzina 500+". Dzieje się to za sprawą otwierającej się 1 lutego br. możliwości składania wniosków na nowy okres 2023/2024 (nowy okres obowiązuje dokładnie od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku). Mimo że informacje na temat harmonogramu obowiązującego beneficjentów są ogólnodostępne, zdążyły już pojawić się wiadomości mogące wprowadzać w błąd.

Uporządkujmy zatem, o czym powinni pamiętać rodzice i opiekunowie zamierzający wnioskować o wypłaty 500+ w okresie 2023-2024.

1. Jeśli chcesz dostawać 500 zł na dziecko w kolejnym okresie (2023/2024), musisz złożyć wniosek

Najważniejsza informacja, która nie zaskoczy rodziców starszych dzieci, ale wyobrażam sobie, że mogła umknąć debiutującym w tej roli. To nie tak, że środki z programu 500+ płyną wartkim strumieniem na konto rodzica od momentu pojawienia się dziecka na świecie. Rodzice mogą wnioskować o nie w kolejnych okresach, a jeśli chcą zachować ciągłość wypłat z ZUS-u, także w określonych terminach.

2. To, kiedy złożysz wniosek o 500+, zaważy na tym, kiedy i ile pieniędzy dostaniesz

Clou sprawy. To właśnie harmonogram składania i rozpatrywania wniosków, a później wypłat świadczenia, w pierwszej chwii wydaje się trudny do opanowania. Warto zapoznać się z nim przed kolejnym okresem świadczeniowym (właśnie teraz jest na to odpowiedni czas), bo przeoczenie konkretnego terminu składania wniosków może spowodować utratę części transz w okresie kolejnych 12 miesięcy. Jak to działa - o tym w kolejnych punktach.

3. Żeby zachować ciągłość wypłat 500+, wniosek na nowy okres złóż do 30 kwietnia 2023 r.

Mówiąc wprost: wnioski o 500+ na nowy okres można składać od 1 lutego 2023 r. i najlepiej zrobić to do 30 kwietnia 2023 r. Aplikacje przesłane do ZUS-u w tym okresie będą rozpatrywane, a środki wypłacane najpóźniej do 30 czerwca 2023. Osobom, które poprawnie złożą wniosek i którym świadczenie będzie przysługiwało, daje to gwarancję otrzymania pierwszego przelewu w kwocie 500 zł już w pierwszym miesiącu nowego okresu świadczeniowego. Kolejne wpływy pojawią się na koncie w następnych miesiącach, aż do maja 2024 r. włącznie.

Wnioski można składać również po 30 kwietnia, ale trzeba liczyć się z tym, że po przekroczeniu terminu, o którym mowa w punkcie 4, łączna suma środków będzie niższa, bo skrócona tylko do okresu liczonego od miesiąca złożenia wniosku.

4. Żeby otrzymać "komplet" przelewów przysługujących za cały nowy okres, złóż wniosek najpóźniej 30 czerwca 2023 r.

Jeśli nie zależy nam na utrzymaniu ciągłości już wcześniej otrzymywanych wypłat, wniosek o 500+ można złożyć również po 30 kwietnia, ważne jednak, żeby postarać się zrobić to do 30 czerwca. Tylko wnioski składane w tym okresie będą dawały prawo do otrzymania świadczenia z wyrównaniem od czerwca, zatem osoby do tego uprawnione nadal otrzymają "komplet" przelewów w całym kolejnym okresie świadczeniowym.

Warto wiedzieć, że w przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca 2023 r. rozpatrzenie aplikacji i wypłata środków nastąpią maksymalnie w ciągu trzech miesięcy, czyli do 31 sierpnia 2023 - ale właśnie z wyrównaniem od czerwca (zatem otrzymując przelew z ZUS-u w sierpniu, otrzymamy środki za czerwiec, lipiec i sierpień).

Podsumujmy:

wnioski złożone od 1.02.2023 do 30.04.2023 - wypłata środków do 30.06.2023 (świadczenie przyznane od czerwca, czyli pierwszego miesiąca nowego okresu)

wnioski złożone od 1.05.2023 do 31.05.2023 - wypłata środków do 31.07.2023 (z wyrównaniem za czerwiec)

wnioski złożone od 1.06.2023 do 30.06.2023 - wypłata środków do 31.08.2023 (z wyrównaniem za czerwiec).

W przypadku wniosków składanych po 30 czerwca środki będą przyznawane tylko z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, już nie od czerwca.

A zatem:

wnioski złożone od 1.07.2023 do 31.07.2023 - wypłata środków do 30.09.2023 (ale z wyrównaniem tylko od miesiąca złożenia wniosku, czyli od lipca)

wnioski złożone od 1.08.2023 do 30.08.2023 - wypłata środków do 31.10.2023 (z wyrównaniem od sierpnia).

5. Są tylko trzy metody wnioskowania o 500+. Każda online

Nie ma już możliwości składania papierowych wniosków o wypłaty z programu "Rodzina 500+". Beneficjenci programu mają do dyspozycji trzy sposoby, każdy z nich wymaga aplikowania przez internet. Można to zrobić:

system bankowości transakcyjnej w swoim banku,

platformę PUE ZUS,

portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia.

Bez względu na wybraną metodę decyzja ws. przyznania świadczenia zostanie przekazana wnioskodawcy w formie elektronicznej - znajdziecie ją zawsze na swoim koncie w PUE ZUS.

Dodatkowe informacje o świadczeniu 500+ znajdziecie w tym artykule.

