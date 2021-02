Nowy nabór wniosków w programie "Rodzina 500+" rusza od 1 lutego 2021 roku

fot. Mateusz Wlodarczyk / FORUM

Od 1 lutego rusza nabór wniosków o 500 zł na dziecko. Przez pierwszy miesiąc formularze można wypełniać tylko online za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz portalu Emp@tia.

Rusza nowy nabór wniosków w rządowym programie "Rodzina 500+". W 2021 r. rodzice muszą ponownie złożyć formularz, aby otrzymać świadczenia na dzieci. Od 1 lutego wnioski można składać elektronicznie, korzystając z:

Platformy Usług Elektronicznych,

bankowość elektroniczną,

portalu Emp@tia.

Osoby, które chcą złożyć wniosek o 500 zł na dziecko, muszą posiadać Profil Zaufany. Natomiast od 1 kwietnia nabór prowadzony będzie również drogą tradycyjną – osobiście w urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń. Wnioski o przyznanie świadczenia z programu "Rodzina 500+" można wysłać listownie za pośrednictwem poczty polskiej.

Minister @MarlenaMalag w #MRiPS: od 1 lutego rusza nabór wniosków drogą elektroniczną. Wnioski można będzie złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE @zus_pl. #rodzina #rodzina500plus pic.twitter.com/xd93IEPiG9 — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) January 25, 2021

500+ – wnioski w 2021 r.

Aby nie stracić pieniędzy z rządowego programu "Rodzina 500+", wnioski należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca. Tylko formularz przesłany do tej daty zapewnia ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które wypełnią dokumenty po tym terminie, stracą środki przyznawane za czerwiec. Z kolei rodzice, którzy wypełnią wnioski po 1 sierpnia, nie otrzymają pieniędzy za czerwiec oraz lipiec.

Moment złożenia wniosków o przyznanie świadczenia wpływa na czas, w jakim zostanie ono wypłacone. Im szybciej rodzice lub opiekuni prawni złożą wypełniony formularz, tym szybciej otrzymają przelew środków na konto bankowe:

wniosek złożony do 30 kwietnia 2021 r. otrzymają wypłatę pieniędzy do 30 czerwca 2021 r.,

wniosek złożony pomiędzy 1 a 31 maja 2021 r. otrzymają wypłatę pieniędzy do 31 lipca 2021 r.,

wniosek złożony od 1 do 30 czerwca 2021 r. otrzymają wypłatę pieniędzy do 31 sierpnia 2021 r.,

wniosek złożony od 1 do 31 lipca 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 30 września 2021 r.

Od 2021 roku zmienia się okres rozliczeniowy świadczenia wypłacanego w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" na czas od 1 czerwca 2021 r. do 1 maja 2022 r. Do tej pory okres zaczynał się od 1 października.

Brexit a 500+

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało informację, jak w praktyce wyglądają zasady wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500+ po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więcej na ten temat przeczytać można w artykule pt. "500+ a brexit. MRiPS wyjaśnia zasady wypłacania świadczeń rodzinnych".

"Miesiąc w miesiąc 6,6 mln dzieci otrzymuje to świadczenie. Do tej pory przeznaczyliśmy na to 134 mld złotych. To inwestycja w kapitał ludzki i podniesienie godności polskiej rodziny" – mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

DF