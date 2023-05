500+ nie dla zarabiajacych powyżej 20 tys. zł miesięcznie. Tak uważa poseł z Lewicy

Zarabiający powyżej 20 tys. zł miesięcznie nie powinni otrzymywać świadczenia 500 plus; moim zdaniem dużo zarabiający ludzie nie powinni go dostawać - ocenił w poniedziałek w Radiu Plus Krzysztof Gawkowski (Lewica). Dodał, że jest gotów do debaty nt. wprowadzenia w tej sprawie progu dochodowego.

Ponad tydzień temu podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; od nowego roku wprowadzone mają zostać bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia; jak najszybciej zniesione mają być opłaty za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

W ubiegłym tygodniu Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy przewidującej waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca br. Poseł Gawkowski był pytywany w Radiu Plus, czy Lewica projekt KO poprze.

Gawkowski odpowiedział, że Lewica mogłaby poprzeć ten projekt, choć - jej zdaniem - jest on niepotrzebny, bo już obecnie premier ma możliwość waloryzacji świadczenia 500 plus rozporządzeniem. Według polityka skoro rząd tego nie robi, to znaczy, że nie ma takiej woli w partii rządzącej. Ocenił, że sama podwyżka świadczenia nie zrównoważy strat spowodowanych inflacją.

Według Gawkowskiego dziś "rozsądek polega na tym, że trzeba pokazać, jak ma wyglądać cały system wparcia społeczno-socjalnego, budowania odpowiedzialności za to, żeby drożyzny nie było, a nie tylko powiedzenia +a, tu waloryzacja jakaś 300 złotych potrzebna+". "Ja z chęcią bym jako polityk Lewicy porozmawiał też o kwocie i progu dochodowym, który gwarantuje albo nie daje szansy na 500 plus, dlaczego nie?" - dodał.

"Ja czuję, że jak ludzie zarabiają duże kwoty, sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych - powyżej 20 tysięcy złotych (miesięcznie) nie powinno być 500 plus, to jest moja ocena. Mówimy o gospodarstwie domowym, czyli jeżeli po 10 tysięcy złotych zarabiają rodzice, to ja osobiście uważam, że to jest już dużo pieniędzy" - stwierdził Gawkowski.

Dopytywany, czy takie ograniczenie powinno obowiązywać także przy większej liczbie dzieci w rodzinie, Gawkowski powiedział, że to temat do dyskusji.

"Ja jestem w stanie usiąść z kimś z Platformy, z PiS-u i porozmawiać o tym, jak ta dochodowość miałaby wyglądać i ile ktoś powinien zarabiać, żeby nie dostawać 500 plus, ale to jest ta rozmowa, a nie po prostu dajemy i mówimy +słuchajcie, jest fajnie+. Moim zdaniem dużo zarabiający ludzie 500+ nie powinni dostawać" – powiedział Gawkowski.

Polityka pytano, jak w tym kontekście ocenia swoją sytuację finansową i czy jego rodzina powinna dostawać 500 plus. "Tak, czuję, że na pewno jestem powyżej klasy średniej" – odpowiedział. "Jakbym miał powiedzieć, czy poseł powinien dostawać 500+, to czuję, że nie" – dodał.

Podkreślił, że nie jest tak, że cała Lewica ma takie zdanie jak on w kwestii kryterium dochodowego do tego świadczenia, ale jego zdaniem jest to kwestia do dyskusji. (PAP)

