500+ nie dla dzieci samotnych rodziców. Resort wstrzymuje wypłaty mimo decyzji sądu

Każde dziecko samotnego rodzica musi być traktowane tak samo. Dlatego jeśli rodzina nie spełnia wymogów co do 500+ na pierwsze dziecko, resort pracy odbiera świadczenie na pozostałe dzieci. To absurd - alarmują eksperci.

Ministerstwo Pracy nie zamierza płacić 500+ na dzieci samotnych rodziców. Mimo że nakazał mu to sąd - alarmuje “Gazeta Wyborcza”.

Kłody pod nogi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Po zmianie przepisów w 2017 r. osoby samotnie wychowujące dzieci, aby otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko, muszą spełniać kryterium dochodowe (800 zł na jedną osobę w rodzinie) i mieć zasądzone alimenty od drugiego z rodziców. Rząd nazywa to uszczelnieniem przepisów, bowiem, jak argumentuje, pary żyjące bez ślubu wykorzystywały tę sytuację i nie wliczały dochodu partnera w czasie starania się o 500+.

Tym sposobem świadczenia zostali pozbawieni ci wszyscy samotni rodzice, którzy nie zdecydowali się na pójście do sądu (np. kobiety ukrywające się przed stosującymi przemoc partnerami). Rządzący poszli jednak o krok dalej i zalecili gminom niewypłacanie takim rodzinom świadczenia także na kolejne dzieci.

Resort interpretuje wyrok sądu po swojemu

“Ministerstwo nie zmieniło zdania nawet po przegranym procesie sądowym z jedną z matek. We wrześniu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że o ile wymóg sądowych alimentów można zrozumieć przy wypłacie pieniędzy na pierwsze dziecko, gdzie mają znaczenie dochody rodziny, to przy drugim i kolejnym dziecku dodatkowe kryterium związane z alimentami nie ma prawa obowiązywać. Dlaczego? Bo tutaj pieniądze wypłacane są z automatu. Resort uznał jednak, że wyrok sądu obowiązuje tylko w tej jednej, przegranej sprawie. Jeśli więc inni samotni rodzice chcą uzyskać pieniądze, też muszą przejść cały proces sądowy.” - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Wiceminister pracy Stanisław Szwed wyjaśniał, że wymóg ustalenia alimentów w sądzie dotyczy każdego dziecka, a nie tylko pierwszego. Eksperci jednak zwracają uwagę na to, że tak to działa tylko przy wypłacie świadczeń rodzinnych, a nie przy 500+ i określają to tłumaczenie jako absurdalne.

KWS