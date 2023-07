Program "500+" negatywnie odcisnął się na pracy kobiet? Sprawdzamy siedem ostatnich lat

KOMISJA SEJMOWA Lewica: 800+ już od sierpnia. PiS: "Mieliście swoje pięć minut, wtedy nie było was stać" W środę sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła rządowy projekt ustawy wprowadzający od 2024 roku świadczenie 800 plus. Komisja odrzuciła dwie poprawki zgłoszone do projektu przez Lewicę.