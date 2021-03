500+ Mercatora. Zarząd chce wyższej ceny w skupie akcji

Mercator

Zarząd Mercatora podjął decyzję, by rekomendować wyższą minimalną cenę w skupie akcji własnych. Ma ona wzrosnąć z 400 zł do 500 zł.

- Zarząd spółki Mercator Medical S.A. informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta, aby cena nabycia akcji własnych w ramach rekomendowanego odkupu akcji nie była niższa niż 500,00 zł (pięćset złotych) i wyższa niż 770,00 zł (siedemset siedemdziesiąt złotych) - podała spółka w komunikacie opublikowanym po środowej sesji.

Przypomnijmy, że wcześniej proponowana cena minimalna w skupie akcji własnych wynosiła 400 zł, propozycja oznacza więc możliwość podniesienia jej o 100 zł. - Podwyższenie rekomendowanej ceny minimalnej odkupu akcji wynika z uwzględnienia postulatów zgłaszanych w szczególności przez inwestorów indywidualnych - dodano w komunikacie.

Skup zamiast dywidendy

Przypomnijmy, w ubiegłą środę zarząd Mercator Medical zarekomendował przeznaczenie całego jednostkowego zysku netto za 2020 rok w kwocie 312 mln zł na program odkupu akcji własnych (ten skonsolidowany wyniósł 930 mln zł, grupa chce jednak zachować pieniądze na rozwój). Zarząd spółki podjął jednocześnie uchwałę o rekomendowaniu walnemu utworzenia kapitału rezerwowego w kwocie odpowiadającej wysokości zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz o rekomendowaniu udzielenia upoważnienia zarządowi do przeprowadzenia programu odkupu akcji własnych w terminie jednego roku od podjęcia uchwały przez walne.

Warto dodać, że inwestorzy po wcześniejszych deklaracjach zarządu liczyli na dywidendę, skup akcji ma być jednak jej substytutem. Zarząd spółki poświęcił spory fragment piątkowego spotkania z mediami na tłumaczenie, dlaczego wybrał skup zamiast dywidendy.

- Będę bardzo mocno bronił skupu, bo uważamy to za bardzo dobry sposób na dystrybucję zysku do akcjonariuszy - wyjaśniał wówczas Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych Mercatora. Przede wszystkim zwracano uwagę na korzyści podatkowe. - Przy dywidendzie podatek jest płacony od razu i na rachunek otrzymywana jest kwota netto. Przy skupie, gdy ktoś kupił akcje taniej, a sprzeda drożej, to podatek zapłaci dopiero w kwietniu 2022. Jeżeli ktoś kupił drogo, to nie zapłaci żadnego podatku - zaznaczał Kruszewski.

Kluczowy zakup powyżej ceny rynkowej

Wskazywano, że bardzo istotnym elementem projektu jest skup powyżej ceny rynkowej. - Gdybyśmy teraz podzielili zysk w formie dywidendy to byłoby 30 zł za akcję, gdy jest skup po cenie z przedziału suma ta może być wyższa - zwracał uwagę Kruszewski.

Cena skupu została ustalona w przedziale 400-770 zł, jednak zarząd podkreśla, że chce kupować wyraźnie powyżej ceny rynkowej. - Dolny przedział to transakcja ABB, górny to najwyższy poziom cenowy na GPW dla Mercatora, jaki był w 2020. Ponieważ ilość pieniędzy do podziału jest określona, wzrost ceny obniżyłby sumę - dodawał Kruszewski. Teraz ów dolny przedział zdecydowano się podnieść, mimo iż notowania Mercatora poszły w międzyczasie w dół z okolic 400 zł do 341 zł.

Ów spadek był m.in. związany zresztą z pewnym rozczarowaniem, z którym inwestorzy przyjęli decyzję o skupie. Skup ma swoje zalety, ale i wady, na czele z koniecznością zapisania się na niego (dywidenda wpada na konto automatycznie). Szerzej temat ten opisywaliśmy w artykule "Mercator tłumaczy, dlaczego wybrał skup akcji zamiast dywidendy".

Decyzja należy do walnego, ale...

Warto dodać, że decyzja o skupie nie leży w gestii zarządu, a walnego zgromadzenia. Powyższy przedział to jedynie rekomendacja, niemniej głównym akcjonariuszem Mercatora jest jego prezes. Można zatem spodziewać się, że decyzja podjęta na walnym będzie zgodna z rekomendacją zarządu.

Mercator ma za sobą świetny rok. Producent i dystrybutor rękawiczek skorzystał na pandemii koronawirusa, która gwałtownie podbiła popyt na te produkty. W efekcie mocno skoczyły marże i Mercator pokazał rekordowe wyniki w 2020 roku.

Adam Torchała