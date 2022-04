500+. Kończy się czas na złożenie wniosku, by zachować ciągłość wypłat

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o 500+ należy złożyć do końca kwietnia - przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od lutego rodzice i opiekunowie zgłosili 5,2 mln dzieci do programu "Rodzina 500+" w nowym okresie świadczeniowym.

Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023. Jak przekazała PAP minister rodziny rodzice i opiekunowie złożyli dotąd ponad 3,26 mln wniosków, które obejmują ponad 5,2 mln dzieci.

"Chociaż w tym roku nieco zmieniliśmy zasady i wnioskować o świadczenie wychowawcze można wyłącznie online, rodzice nie mają z tym problemu. To dobrze znana już od lat ścieżka, która usprawnia i przyspiesza cały proces" - zaznaczyła Maląg.

Przypomniała, że rodzice mają do dyspozycji trzy kanały elektroniczne wnioskowania o świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+". To ministerialny portal Empatia, bankowość elektroniczna oraz PUE ZUS.

"Przypominam, że aby dalej otrzymywać 500+, konieczne jest złożenie nowego wniosku na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca br. i będzie obowiązywał do końca maja przyszłego roku. Ci, którym zależy na zachowaniu ciągłości wypłaty świadczenia – a wierzę, że jest to zdecydowana większość – powinni złożyć wniosek do końca kwietnia. Gorąco do tego zachęcam" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Jeśli rodzic złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r., to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

Ministerstwo zaznacza, że w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2022 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Z kolei jeśli rodzic ubiegający się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Autorka: Karolina Kropiwiec