50 milionów ludzi jest ofiarami współczesnego niewolnictwa

Sprawa agenta Tomka i "Helpera" nadal bez terminu. Jest problem z sędzią Akta sprawy stowarzyszenia "Helper", w której jednym z głównych oskarżonych jest były poseł PiS Tomasz K. znany jako Agent Tomek zostały wysłane do Sądu Najwyższego, by ten zdecydował, czy wylosowany do tej sprawy sędzia powinien prowadzić proces. Wcześniej Sąd Alepacyjny orzekł, że nie ma do tego przeciwskazań.