50 000 dolarów pokonane. Rajd bitcoina trwa w najlepsze

Fundusze ETF jak magnes przyciągają kryptowalutowych maniaków i pompują notowania bitcoina. Po raz pierwszy od ponad dwóch lat kurs bitcoina przebił poziom 50 000 dolarów.

Bitcoinowe fundusze ETF wciąż przyciągają nowe pieniądze od inwestorów, a to sprzyja wzrostom kursów. Po raz pierwszy od dwóch lat bitcoin przebił poziom 50 000 dolarów. To jednak nie tylko zasługa SEC, która dopuściła do obrotu miesiąc temu ETF na bitcoina właśnie, ale i rosnące oczekiwania na obniżki stóp procentowych pod koniec tego roku.

Kurs Bitcoina w ostatnich 12 miesiącach (Tradingview)

Na rynek krypto powraca także Peter Thiel. Zeszłego lata jego fundusz Fundator's Fund zaczął kupować bitcoiny, gdy ich cena znajdowała się poniżej 30 000 dolarów, a w ciągu kilku miesięcy kontynuował zakupy zarówno bitcoina, jak i ethereum. Reutersowi nie udało się poznać średniej ceny tych zakupów, które miały opiewać na 200 mln dolarów. Ruch ten sygnalizuje jednak ponowne zainteresowanie Doliny Krzemowej rynkami kryptowalut.

Miliardy dolarów popłyną do funduszy ETF?

Faktem jest, że wraz ze wzrostem popularności ETF-ów na bitcoina fundusze muszą go zakupić na giełdzie, a to pompuje ceny. Według danych Bloomberg Intelligence dwa czołowe ETF-y na bitcoina od Black Rock i Fidelity były w ostatnim miesiącu najpopularniejszymi giełdowymi funduszami w Stanach Zjednoczonych. Od ich uruchomienia przyciągnęły do siebie w sumie ponad 7,5 mld dolarów.

Analitycy z Bernstein szacują, że napływ środków do nowych funduszy ETF będzie stopniowo rósł i w 2024 r. przekroczy 10 miliardów dolarów, natomiast analitycy Standard Chartered twierdzą, że tylko w tym roku produkty te mogą przyciągnąć od 50 do 100 miliardów dolarów. Inni analitycy twierdzą, że napływ środków może wynieść 55 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat - wskazuje Reuters.

Rynek czeka na halving bitcoina

Analitycy twierdzą, że inwestorzy z niecierpliwością oczekują również kolejnego halvingu bitcoina, którego spodziewamy się w kwietniu. Proces ten ma na celu spowolnienie uwalniania BTC, którego podaż jest ograniczona do 21 milionów tokenów, z czego 19 milionów zostało już stworzonych. Kryptowaluta zyskiwała na wartości podczas trzech poprzednich halvingów, z których ostatni miał miejsce w 2020 roku.

"Czwarty halving bitcoina, pierwsza obniżka stóp procentowych przez Fed i potencjalne zatwierdzenie ETF na Ethereum, wszystko to będzie mieć znaczenie dla najmniejszej, najmłodszej i najbardziej zdominowanej przez handel detaliczny klasy aktywów" - uważa Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro.

Zwrot inwestorów w kierunku ryzykownych aktywów obrazuje również wzrost kryptowalutowego indeksu strachu i chciwości, który od dłuższego czasu znajduje się na terytorium chciwości. W dalszym terminie poza ETF-ami BTC ceny na rynku cyfrowych aktywów mogą napędzać kwietniowy halving bitcoina oraz ewentualne luzowanie polityki monetarnej przez FED. Jak wynika z niedawnej ankiety, 84% kryptowalutowych inwestorów spodziewa się, że kurs BTC wzrośnie w tym roku powyżej 69 000 dolarów.