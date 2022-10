Mniej książek, więcej gier. Zobacz 5 wykresów o rynku rozrywki

/ Shutterstock

Spadek przychodów ze sprzedaży drukowanych książek na rzecz e-booków oraz rosnący segment gier wideo - takie trendy przewidują eksperci w raporcie "Global Entertainment & Media Outlook". Zobacz 5 wykresów o rynku rozrywki i mediów w Polsce i na świecie.

Konsumenci przenoszą się do wirtualnego środowiska, wskazują autorzy polskiej wersji raportu "Global Entertainment & Media Outlook".

1. Polska ma największe przychody w branży rozrywki w Europie Środkowo-Wschodniej

Rynek rozrywki i mediów w Polsce w 2022 r. będzie wart ponad 12 mld dolarów, wynika z raportu "Global Entertainment & Media Outlook". Tym samym Polska będzie liderem wśród państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej pod względem wartości przychodów z tego sektora.

2. Ponad jedna piąta przychodów z jednego segmentu

Zarówno na świecie, jak i w Polsce największym udziałowcem branży rozrywki i mediów jest segment dostępu do internetu - wygenerował 22 proc. przychodów w Polsce (2,7 mld dolarów) i 30 proc. na świecie (784,4 mld dolarów). "Wzrost przychodów w tym sektorze związany jest głównie z rozwojem usług mobilnych, rozwojem nowoczesnej sieci komunikacyjnej FTTH (Fiber To The Home), internetu mobilnego oraz sieci 5G" – wskazuje Paweł Wesołowski, Partner w zespole usług dla sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki, PwC Polska.

3. Dynamiczny rozwój wirtualnej rzeczywistości

"Na świecie największą dynamikę rozwoju widać w sektorze wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości – do 2026 r. wzrost przychodów w tym segmencie wyniesie aż 19 proc." – komentuje Małgorzata Górna Partner w zespole usług dla sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki, PwC Polska. Z prognoz dla Polski wynika, że najmocniej rozwijać będą się e segmenty reklamy internetowej oraz kin.

4. Ulubione gry Polaków

Z raportu "Global Entertainment & Media Outlook" wynika, że na polskim rynku największe przychody generują gry społecznościowe oraz gry casual, które w 2022 r. stanowią 70 proc. wszystkich przychodów w tym segmencie.

5. Papierowe książki tracą na rzecz e-booków

Przychody ogółem ze sprzedaży książek papierowych i elektronicznych w 2022 r. wyniosą 289 mln dolarów, mniej więcej tyle samo co w ubiegłym roku. Eksperci PwC prognozują, że w najbliższych latach przychody ze sprzedaży książek drukowanych będą spadały. Zwiększy się natomiast segment e-booków.

