5 tematów tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić.

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Złoty stracił na wartości

Miniony tydzień przyniósł wyraźne osłabienie polskiego złotego. Dolar podrożał z 3,85 do 3,95 zł. Kurs euro wzrósł z 4,56 zł do 4,625 zł, franka szwajcarskiego z 4,26 zł do 4,325 zł, a funta brytyjskiego z 5 zł do 5,13 zł.

Nowe prognozy walut opublikujemy tradycyjnie na początku miesiąca. Bieżące informacje o sytuacji na rynku walutowym pojawiają się w Bankier.pl w dni robocze przed południem, zaś przez cały czas dostępne są notowania walut z rynku Forex oraz kursy w NBP.

2. Najważniejsze pytanie dotyczące mieszkań

28 października w ramach Dnia Mieszkaniowego zorganizowaliśmy debatę "Co dalej z cenami mieszkań?".

Najważniejsze wnioski z debaty oraz jej retransmisja dostępne są w tym artykule.

3. Rynek mieszkaniowy w 5 i 49 wydaniach

O rynku nieruchomości nie tylko rozmawialiśmy, ale i pisaliśmy. Przede wszystkim polecamy „Rynek mieszkań dwóch prędkości. Raport o cenach w 49 miastach Polski” – takich danych nie znajdziecie Państwo w innych opracowaniach.

O aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym pisaliśmy także w artykule „Mieszkania w czasach pandemii. 5 widocznych trendów”.

4. Ile zapłacisz za korzystanie z Blika?

Blik na dobre zadomowił się w bankach działających na polskim rynku. Tę usługę można już znaleźć w większości bankowych aplikacji mobilnych. Nie znaczy to jednak, że we wszystkich instytucjach jest ona dostępna w takim samym zakresie. Za niektóre usługi przyjdzie nam także zapłacić.

Więcej na ten temat w artykule „Blik sprzymierzeńcem oszczędzających. Co i za ile można w bankach?”

5. Pracujący za granicą zapłacą wyższy PIT

Kiedy na ulicach Polski dochodzi do protestów w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, Sejm proceduje istotne zmiany podatkowe. Jedną z nich są przyjęte przepisy, które ograniczają ulgę abolicyjną, a w praktyce ją likwidują. Polacy uzyskujący dochody za granicą, zobowiązani będą do zapłaty wyższego podatku za 2021 r.

Więcej na ten temat w artykule „Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższy PIT. Sejm za ograniczeniem ulgi abolicyjnej” autorstwa Eweliny Czechowicz.

