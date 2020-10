5 tematów tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. SZYMON LASZEWSKI / FORUM

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Koronawirusowe zasiłki i zmiany w prawie

Druga fala pandemii koronawirusa i związane z nią kolejne obostrzenia sprawiają, że powracają pytania o wsparcie państwa tym trudnym czasie. Kompendium wiedzy na poszczególne tematy znaleźć można w artykułach Eweliny Czechowicz:

2. Mieszkaniówka nie słabnie

Ceny mieszkań w ogłoszeniach rosną mimo pandemii – wynika z analizy Marcina Kaźmierczaka. Równocześnie we wrześniu padł nowy rekord liczby budowanych mieszkań.

Wszystkich zainteresowanych tematem nieruchomości gorąco zapraszamy na Dzień Mieszkaniowy w Bankier.pl, który odbędzie się w środę 28 października. Z kolei o tym, jak krok po kroku buduje się mieszkania w Polsce pisaliśmy w ostatnim odcinku cyklu „Tour de spółki”.

3. Hipoteki pod lupą

W mijającym tygodniu Michał Kisiel zajął się kredytami hipotecznymi. Zainteresowanych tym tematem zapraszamy do lektury najnowszego rankingu kredytów hipotecznych oraz artykułów o zdolności kredytowej i rosnących marżach.

Ofertę kredytów hipotecznych znajdziesz także w naszej porównywarce Smart.

4. Rzecznik pyta o franki w sądach

Osoby spłacające kredyty frankowe powinny bacznie śledzić nie tylko sprawy toczące się w polskich sądach, lecz także działania Rzecznika Finansowego. Skierował on do Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnięcie rozbieżności, ponieważ do tej pory sądy w różny sposób określają, jak należy rozliczać wzajemne należności stron, gdy umowa kredytu walutowego zostanie uznana za nieważną.

W tym kontekście warto dodać, że w mijającym tygodniu UOKiK nałożył w sumie ok. 62 mln zł kary na PKO BP i Pekao za niedozwolone postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych.

5. „Czyste powietrze” po nowemu

Od środy osoby, które zarabiają mniej, mogą wnioskować o podwyższoną kwotę dotacji w programie "Czyste powietrze"; będą mogły otrzymać do 37 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule.

