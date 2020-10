5 tematów tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. Virrage Images / Shutterstock

W kończącym się tygodniu prezentowaliśmy wiele tematów istotnych dla finansów osobistych Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem są szczególnie istotne. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło.

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki — lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Drożeją konta osobiste i karty

Zyski sektora bankowego w pierwszych ośmiu miesiącach 2020 r. spadły niemal o połowę. Banki starają się poprawić wyniki, a konsekwencje odczujemy w swoich portfelach. W tym tygodniu do listy ogłaszających podwyżki opłat dołączyły kolejne instytucje – ING Bank Śląski oraz Inteligo, marka PKO BP. To dalszy ciąg trendu, który opisujemy na łamach Bankier.pl na bieżąco.

ING Bank Śląski postanowił zniechęcić klientów do odwiedzania placówek – rosną opłaty za transakcje „w okienku”. W Inteligo na wyższe opłaty muszą przygotować się przedsiębiorcy. Drożeje m.in. prowadzenie rachunku. Więcej szczegółów w artykule Wojciecha Boczonia „Banki podnoszą opłaty za konta i karty”.

2. Tanieje najem „studenckich” pokoi

Stawki proponowane przez wynajmujących mieszkania w największych miastach spadają. Średnie ceny są obecnie niższe o kilkanaście procent niż przed rokiem, informowaliśmy prezentując ostatni raport Bankier.pl i Otodom.pl.

Ten sam trend widać w specyficznym segmencie rynku, nakierowanym przede wszystkich na studentów. Marcin Kaźmierczak porównał średnie ceny pokojów 1- i 2-osobowych w wybranych miastach akademickich. Najmocniej w porównaniu z 2019 r. spadła stawka za „dwójki” w Łodzi – o 25 proc. O tym, jak mocno zmieniły się warunki dla żaków przeczytać można w artykule „Studenci wracają do miast. Tanieje najem, drożeją akademiki”.

3. Na miesięcznych lokatach można zarobić więcej

Poprawiły się warunki proponowane oszczędzającym na lokatach. Maksymalna stawka oprocentowania w jednomiesięcznym depozycie to 1,5 proc. – najwięcej od czerwca 2020 r. Wspomniana zmiana to zasługa Idea Banku, który od początku października zmodyfikował ofertę, stawiając jednak klientom dodatkowe warunki.

O tym, co proponują inne instytucje i gdzie najlepiej ulokować rezerwy na krótki okres, warto przeczytać w rankingu przygotowanym przez Monikę Dekrewicz – „Najlepsze lokaty miesięczne. Maksymalna stawka w górę”.

4. Ogromne zainteresowanie akcjami Allegro

Giełdowy debiut potentata e-commerce rozgrzewa emocje graczy. Na początku tygodnia Allegro poinformowało, że redukcja zleceń kupna dla inwestorów detalicznych wyniosła 84,85 proc. Walory zadebiutują na warszawskim parkiecie zapewne w przyszłym tygodniu.

„Przy cenie tej wynikająca z ceny ofertowej kapitalizacja Allegro wyniesie 44 mld zł. To więcej od obecnej rynkowej wyceny CD Projektu (41,3 mld zł), spółki o największym udziale w WIG20” – pisze Adam Torchała w artykule „Ogromna redukcja w przydziale akcji Allegro”.

5. Banki promują kredyty hipoteczne

Sypnęło promocjami kredytów hipotecznych. Po kilku miesiącach posuchy przybywa instytucji, które proponują specjalne warunki finansowania. Jest z czego wybierać, chociaż różnica pomiędzy promocjami a tzw. standardową ofertą nie zawsze jest duża.

W październiku potencjalni kredytobiorcy powinni zwrócić uwagę m.in. na akcje Banku Pekao, Pekao Banku Hipotecznego, mBanku, ING Banku Śląskiego. Zestawienie warunków promocyjnych i wymagań wobec zainteresowanych klientów znaleźć można w artykule „Banki przedłużają promocje kredytów hipotecznych i konkurują o klientów”.

Michał Kisiel