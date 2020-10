5 tematów tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. Pixabay.com /

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Wrócił temat Kredytu Alicja

Kredyt Alicja udzielany był przez PKO BP w latach 90., dla części klientów stał się jednak pułapką bez wyjścia – należności odsetek i kapitału przekraczała kilkukrotnie wartość wypłaconej klientowi kwoty. Temat powrócił za sprawą korzystnego wyroku dla kredytobiorcy.

Całą sprawę wnikliwie opisał Wojciech Boczoń w artykule „Kredyt Alicja. Klienci wygrali w sądzie, dług został umorzony”. Za zajmowanie się tym tematem nasz redakcyjny kolega otrzymał nominację do finału Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego 2020.

2. Nieruchomościowy rollercoaster

W minionym tygodniu Marcin Kaźmierczak wykonał trójskok w obszarze nieruchomości. W poniedziałek zajął się cenami mieszkań, we wtorek cenami najmu, a w środę cenami działek budowlanych.

Najświeższe dane ze wszystkich tych rynków dostępne są w artykułach:

3. Praca zdalna trafi do kodeksu

W oczekiwaniu na (być może) nadchodzącą drugą falę pandemicznych obostrzeń obserwowaliśmy także prace nad zmianami w kodeksie pracy. Obecnie w prawie funkcjonuje tzw. telepraca, która nie odpowiada potrzebom pracowników pracujących zdalnie.

Więcej na ten temat we wtorkowym artykule Weroniki Szkwarek „Praca zdalna w Kodeksie pracy. Będzie dopłata za home office?”.

4. Polscy konsumenci upadają jak nigdy

W III kwartale 2020 r. z upadłości konsumenckiej skorzystało 4041 osób. To o 75 proc. więcej niż w rekordowych do tej pory ostatnich trzech miesiącach 2019 r. Tylko we wrześniu grono bankrutów powiększyło się o 1366 dłużników.

Więcej na ten temat w piątkowym artykule „Rekordowy kwartał upadłości konsumenckiej – ponad 4 tys. bankrutów” autorstwa Michała Kisiela.

5. Złoty się chwieje

Koronawirusowa niepewność na rynkach finansowych powiązana ze sporem na linii Warszawa-Bruksela dały się we znaki polskiemu złotemu. Wystarczy spojrzeć na kurs euro, które podrożało do ponad 4,50 zł.

Więcej na ten temat sytuacji na rynku walutowym można przeczytać w najnowszym raporcie o prognozach kursów walut, które zebrał i opisał Krzysztof Kolany.