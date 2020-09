5 tematów tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. whitelook / Shutterstock

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Wyższe podatki od pracy za granicą

Rząd zapowiedział likwidację ulgi abolicyjnej. Oznacza to, że niektórzy Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższe podatki. Zmiany miałyby obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r., a więc podatnik odczuje je w zeznaniu składanym do końca kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na ten temat wraz z listą krajów znajdziesz we wtorkowym artykule „Polscy emigranci z tych krajów zapłacą wyższe podatki” autorstwa Eweliny Czechowicz.

2. Zmiany i rewolucje na rynku pracy

„Jutro możesz nie mieć pracy” – ostrzega Malwina Wrotniak w poniedziałkowym artykule dotyczącym zmian na rynku pracy wynikających z rozwoju nowych technologii. „Aż 49 proc. czasu pracy w Polsce może zostać zautomatyzowane do 2030 roku” – zapewniają twórcy raportu, którego najważniejsze wątki można znaleźć w artykule.

Zmiany na rynku pracy widzimy też w mniej odległej perspektywie. - Pojęcie telepracy zniknie z Kodeksu pracy, a zastąpią je regulacje dotyczące pracy zdalnej – zapowiedział wiceminister pracy. Praca zdalna miałaby być stosowana w porozumieniu z zatrudnionymi, a pracodawca zlecałby ją tylko w wyjątkowych okolicznościach.

3. Kredytowe wakacje nie są hitem

Bankowe wakacje kredytowe zaproponowane przez banki w większości instytucji chętniej wykorzystywali przedsiębiorcy niż indywidualni kredytobiorcy. U niektórych kredytodawców zawieszenie spłat objęło nawet jedną czwartą portfela, wynika z analizy Bankier.pl.

Więcej na ten temat w piątkowym artykule „Kredytobiorcy nie skorzystali masowo z zawieszenia spłat” autorstwa Michała Kisiela.

4. Marże hipotek w górę

Marże kredytów hipotecznych w trzecim kwartale roku osiągnęły nowe szczyty, wynika z analizy Bankier.pl. Obniżka stóp procentowych „podciągnęła” jednak nieco zdolność kredytową Polaków.

Więcej na ten temat w poniedziałkowym artykule „Kredyty hipoteczne – marże ciągle w górę [HipoTracker Bankier.pl]” autorstwa Michała Kisiela.

5. Studiowanie drożeje

W przededniu nowego roku akademickiego warto pochylić się nad kwestią kosztów studiowania. Jak zauważa Dominika Florek w czwartkowym artykule, średnie utrzymanie studenta wzrosło o 500 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. 23 proc. przyszłych absolwentów wskazuje, że chce zarabiać powyżej 10 tys. zł.

W tym kontekście warto dodać, że mimo zmian w trybie prowadzenia zajęć ze stacjonarnego na internetowy polskie uczelnie nie planują obniżania opłat za studia zaoczne.

