5 tematów tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. ASkwarczynski /

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło.

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Składki i podatki w górę

W poniedziałek "Rzeczpospolita" napisała, że rząd planuje pełne oskładkowanie umów-zleceń. Zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2021 roku, a wyższe składki przedsiębiorcy zapłacą od wynagrodzeń osób, które pracują na co najmniej dwóch umowach-zlecenia lub łączą pracę na zleceniu z etatem i działalnością gospodarczą. - Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte – poinformował wiceminister pracy.

Wiemy już natomiast, że o blisko 5 proc. wzrośnie w przyszłym roku stawka podatku od nieruchomości. Więcej zapłacą m.in. osoby posiadające własne grunty, mieszkania oraz domy - niezależnie od tego, czy w danym budynku mieszka rodzina, czy jest wykorzystywany w celach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

2. Ceny mieszkań w dół

Drugi kwartał 2020 r. przyniósł w większości dużych polskich miast długo wyczekiwany spadek cen transakcyjnych mieszkań. O sytuacji na rynku nieruchomości w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Lublinie więcej przeczytać można w artykule „Mieszkania wreszcie zaczęły tanieć, choć nie wszędzie” autorstwa Marcina Kaźmierczaka.

Szczególną grupę wciąż stanowią małe mieszkania. O zmianach ich cen ten sam autor pisał w artykule „Małe mieszkania drożeją najszybciej. Nawet o 60 proc. w ciągu trzech lat”.

3. Najem czy kredyt?

Nie zapomnieliśmy także o osobach wynajmujących mieszkanie. Szczyt sezonu na rynku najmu w pełni, a ceny są wyraźnie niższe niż przed rokiem. Więcej na ten temat w artykule Marcina Kaźmierczaka „Stawki najmu niższe nawet o 15 proc. Co przyniesie jesień?”.

Dla osób, które chciałyby zamienić najem na kredyt hipoteczny, przygotowaliśmy świeży ranking tego typu kredytów. Za przykład wzięliśmy 60-metrowe mieszkanie od dewelopera w Warszawie. Sprawdziliśmy również, jaka będzie zdolność kredytowa przy 9 tys. zł. miesięcznie.

4. Ile banki płacą klientom?

W czasach niskich stóp procentowych o dodatkowy zarobek będzie łatwiej na koncie osobistym niż na lokacie czy koncie oszczędnościowym. Nowy klient decydujący się na założenie ROR-u może obecnie zgarnąć nawet kilkaset złotych.

O tym, ile i jak można zarobić za założeniu konta w banku przeczytasz w artykule „Do 350 zł za założenie konta. Banki płacą nowym klientom” autorstwa Moniki Dekrewicz.

5. Euro ma być nieco tańsze

Po wakacjach analitycy nieco łaskawszym okiem spojrzeli na polską walutę. Ich przewidywania zakładają, że w następnych kwartałach złoty będzie się powoli umacniał względem euro. Więcej na ten temat przeczytać można w najnowszym raporcie o prognozach kursów walut, które zebrał i opisał Krzysztof Kolany.

Michał Żuławiński