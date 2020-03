5 tematów tego tygodnia ważnych dla twojego portfela

Wsparcie w trudnych czasach, obniżka stóp procentowych, spadek wartości złotego, zmiany na rynku nieruchomości oraz w sklepach i urzędach. W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Wsparcie dla firm, pracowników i kredytobiorców

Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było zaprezentowanie przez rząd „Tarczy Antykryzysowej”. Propozycja zakłada m.in. dopłaty do pensji, gwarancje kredytowe oraz inwestycje. Koszt pakietu szacowany jest na ok. 212 mld zł, czyli 9,2 proc. PKB Polski. Rządowy plan przewiduje również czasowe przywrócenie w niedziele zaopatrzenia sklepów i handlu. O szczegółach planu walki z kryzysem przeczytasz w środowym artykule „Premier ogłosił pakiet antykryzysowy”.

Gorącym tematem było też zawieszenie spłat kredytów gotówkowych i hipotecznych. Informacje dla klientów poszczególnych banków zamieściliśmy w artykule „Zawieszenie spłaty kredytu – jak odroczyć raty?”.

2. Stopy procentowe w dół

W mijającym tygodniu do walki z koronawirusowym kryzysem przystąpił nie tylko rząd, ale i bank centralny. Wtorkowe posunięcie Rady Polityki Pieniężnej dotyczy milionów Polaków. Decyzją RPP referencyjna stopa procentowe została obniżona z 1,5 proc. do 1,00 proc. To pierwsza tego typu sytuacja od ponad 5 lat oraz najniższe stopy procentowe w historii.

W efekcie decyzji RPP spadną raty kredytów o zmiennym oprocentowaniu (np. hipotecznych) opartych o powiązaną z wysokością stóp stawkę WIBOR 3M. Jak wynika z naszego modelowego przykładu, rata dla 30-letniego kredytu na 350 tys. zł zmniejszy się z 1610 zł do 1513 zł (czyli o ponad 6 proc.). Ponadto, cięcie stóp sprawia też, że zmniejszy się górny limit rocznego oprocentowania kredytów i pożyczek (z 10 do 9 proc.).

3. Złoty stracił na wartości

Na rynkach finansowych wciąż dużo się działo, a ciężar uwagi przeniósł się z giełd na waluty. Miniony tydzień przyniósł potężną przecenę złotego. Kurs euro zaczynał tydzień od 4,38 zł, a kończył na ponad 4,50 zł (najwięcej od 2011 r.). Frank szwajcarski podrożał z 4,13 zł do 4,30 zł. Najwięcej na wartości zyskał dolar – z 3,90 zł do 4,25 zł. Najmniejszy wzrost dotyczył funta brytyjskiego – z 4,87 zł do 4,97 zł.

Rynkowe kursy walut na bieżąco śledzić można w sekcji Waluty->Forex. Średnie kursy publikowane przez NBP aktualizowane są raz dziennie w sekcji Waluty-> Kursy walut.

4. Nieruchomości a kryzys

Prognozy dla rynku mieszkaniowego w Polsce mówiły o stopniowym, ale stałym wzroście cen, jednak wybuch epidemii koronawirusa może je błyskawicznie zrewidować. O scenariuszach dla nieruchomości pisaliśmy w czwartkowym artykule „Co dalej z cenami nieruchomości? Kupować, sprzedawać czy czekać?”.

Nieco w cieniu informacji o epidemii przemknąć mogła inna ważna wiadomość z rynku mieszkaniowego. Okazuje się, że deweloperzy budują coraz mniejsze mieszkania i domy.

5. Zmiany w sklepach, bankach i urzędach

Po szturmie klientów, którego symbolem nie tylko w Polsce stało się wykupowanie papieru toaletowego, polskie markety rozpoczęły dostosowywanie się do nowej rzeczywistości. Najważniejsze zmiany zebraliśmy w aktualizowanym artykule „Koronawirus: zmiany w sklepach Biedronka, Carrefour, Kaufland, Żabka i innych”.

Warto dodać, że rząd zgodził się na pracę w sklepach w niedzielę. Klienci wciąż nie będą mieli wstępu, ponieważ zmiana dotyczy tylko możliwości zaopatrzenia, aby w poniedziałek półki mogły być pełne. Przypominamy – najbliższa niedziela handlowa wypada 5 kwietnia, czyli za dwa tygodnie.

Epidemia doprowadziła także do zmiany funkcjonowania banków, placówek pocztowych, oddziałów ZUS czy urzędów. Informacje na ten temat dostępne są w aktualizowanym artykule.

Michał Żuławiński