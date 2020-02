5 tematów tego tygodnia ważnych dla twojego portfela

Koronawirus, abonament RTV, ceny nieruchomości, wynagrodzenia w Polsce i paliwa. W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Koronawirus odbija się na portfelach i pracy

W mijającym tygodniu nie sposób było nie zajmować się koronawirusem. Obawy o rozprzestrzenianie się epidemii poważnie wstrząsnęły światowymi giełdami, co odbiło się na majątku wszystkich osób posiadających akcje czy fundusze inwestycyjne. Potężne spadki nie ominęły także polskiej giełdy – dość powiedzieć, że mamy za sobą jeden z najgorszych tygodni w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z drugiej strony, na fali paniki mocno drożały obligacje oraz złoto.

Koronawirus wpływa także na miejsca pracy Polaków. Część pracodawców podjęła już kroki, aby uchronić pracowników przed skutkami wirusa. Więcej na ten temat pisaliśmy w opublikowanym w środę artykule „Koronawirus zapukał do biur”. O prawach pracownika związku z wirusem pisaliśmy z kolei w czwartkowym artykule „Koronawirus a prawo pracy”. Warto też pamiętać, że w przypadku objęcia kwarantanną, pracownik ma prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

2. Kontrola abonamentu RTV – znaj swoje prawa

Głośno było także o budzącej emocje sprawie abonamentu RTV, który powinni opłacać posiadacze telewizora lub radia. Ważna informacja – kontrolerów z Poczty Polskiej nie trzeba wpuszczać do domu. Jeżeli jednak wpuścimy kontrolerów, a nie będziemy w stanie przedstawić dowodów opłacania abonamentu, wówczas grozi nam kara w wysokości 681 zł.

Więcej na ten temat pisaliśmy we wtorkowym artykule „Abonament RTV 2020. Czy trzeba wpuścić kontrolera?”.

3. Nowe rekordy na rynku nieruchomości

Mimo wielu innych bieżących tematów, duże zainteresowanie wciąż ceny nieruchomości. Szczególnej uwadze polecamy trzy raporty Bankier.pl i Otodom.pl. W poniedziałek przyglądaliśmy się rosnącym cenom mieszkań w największych miastach, w środę zajęliśmy się rekordowo drogimi małymi działkami budowlanymi, zaś w czwartek spadającymi stawkami najmu.

Z szerszej perspektywy warto odnotować, że w 2019 r. do użytku oddano aż 207 000 mieszkań. To najwyższy wynik po 1989 r. To kolejne potwierdzenie dużej popularności nieruchomości wśród Polaków. Trudno się dziwić: w minionym roku na wynajmie mieszkania można było zarobić nawet 10 razy więcej niż na lokacie.

4. Tyle zarabia się w poszczególnych zawodach

W czwartek światło dzienne ujrzały szczegółowe dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wynagrodzeń w poszczególnych zawodach. Chociaż raport opisuje stan z października 2018 r., to wciąż są to najnowsze tak szczegółowe oficjalne dane z polskiego rynku pracy. Na szczycie listy znaleźli się dyrektorzy z pensją blisko 15 000 zł miesięcznie, zaś na szarym końcu fryzjerzy i kosmetyczki z zaledwie 2600 zł. Największe podwyżki zaobserwowano w służbie zdrowia (ok. 30 proc.), najniższe na uczelniach wyższych (1,5 proc.).

Szczegółowe dane o pracach w ponad 100 zawodach znajdziesz w artykule „Ile zarabia się w poszczególnych zawodach? Oto oficjalne dane GUS-u”.

5. Paliwa potaniały, ale opłata paliwowa w górę

Ostatni tydzień lutego przyniósł obniżki cen paliw na polskich stacjach. Przeciętna cena benzyny Pb 95 spadła o 3 grosze, do 4,87 zł za litr. W przypadku oleju napędowego obniżka wyniosła średnio 4 grosze na litrze, do poziomu 5,05 zł. Nadzieję na dalsze obniżki, których spodziewają się eksperci, daje spadek ceny ropy naftowej na światowych rynkach przy jednoczesnym spadku kursu dolara, w którym rozliczany jest handel tym surowcem.

W czwartek pojawiła się informacja o podwyżce opłaty paliwowej o 12,3 proc. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia jednak, że podwyżka ta nie wpłynie na ceny, ponieważ jednocześnie obniżono akcyzę na paliwa. Podobne zapewnienia składa także główny ekonomista PKN Orlen.

Michał Żuławiński