5 tematów tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. Dziurek / Shutterstock

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki — lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. W którym sklepie jest najtaniej?

„Do którego sklepu pójść?” – takie pytanie każdego dnia zadają sobie miliony Polaków. Poza osobistymi preferencjami pewną podpowiedź stanowić mogą raporty porównujące ceny w poszczególnych sklepach.

O tym, w której z wielkich sieci jest najtaniej oraz jak zmieniła się wartość standardowego koszyka w ciągu miesiąca, przeczytać można w czwartkowym artykule „Zakupy w sieciach handlowych coraz droższe. Gdzie ceny wzrosły najmocniej?” autorstwa Marcina Kaźmierczaka.

2. Uwaga na nieruchomościowe oszustwa

Miniony tydzień przyniósł kilka ostrzegawczych sygnałów z rynku nieruchomości. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty przedsiębiorcom budującym lokale na wynajem, którzy mogli wprowadzać klientów w błąd m.in. obietnicami wysokiej stopy zwrotu.

Z kolei w Gorzowie zatrzymano 31-latka podejrzanego o oszustwa przy wynajmie mieszkania. Pobierał on od pokrzywdzonych kaucję i ukrywał się przed nimi. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

3. Inwestowanie podrożało

mBank podnosi opłaty dla inwestorów. Najważniejszą zmianą jest wzrost prowizji minimalnej za złożenie zlecenia internetowego z 3 do 5 złotych, co szczególnie zaboli początkujących inwestorów dysponujących niskim kapitałem. Tym samym mBank oddali się nieco od czołówki rankingu najtańszych kont maklerskich w Polsce.

To tyle istotna zmiana, że to właśnie mBank w ostatnich miesiącach pozyskał najwięcej nowych klientów oraz jest liderem, jeżeli chodzi o liczbę prowadzonych rachunków maklerskich.

4. Banki walczą o graczy

Banki zaczynają zabiegać o względy fanów gier komputerowych. To spora, niezagospodarowana dotychczas, grupa, którą można zwabić ciekawymi produktami – na przykład specjalnymi kartami lub zniżkami na cyfrowe produkty i usługi.

Więcej na ten temat w piątkowym artykule „Banki kokietują graczy. Pierwsze produkty dla tej grupy trafiły na rynek” autorstwa Wojciecha Boczonia.

5. Oszczędzanie tylko z warunkami

Zainteresowani nowym kontem oszczędnościowym ponownie mogą liczyć na 3 proc. w skali roku. Ostatnio taka stawka była dostępna w czerwcu tego roku.

Wrześniowy ranking ma jednak drugie oblicze - maksymalna stawka na rachunkach bez dodatkowych warunków spadła blisko o połowę. Więcej w piątkowym artykule „3 proc. rocznie ponownie na kontach oszczędnościowych [Ranking Bankier.pl]” autorstwa Moniki Dekrewicz.