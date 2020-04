5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Poradnik na czasy kryzysu

Na zakończenie kolejnego burzliwego tygodnia polecamy poradnik, który może pomóc przygotować się na nadchodzące trudne czasy. Główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany w 10 podpunktach przypomina, „Jak przetrwać koronawirusowy kryzys i czego nie robić z pieniędzmi”.

2. Surowe kary za łamanie zakazów

W minionym tygodniu rząd wprowadził kolejne obostrzenia związane z walką z koronawirusem – pełną ich listę opublikowaliśmy we wtorkowym artykule. Za złamanie nowych przepisów pierwsze osoby otrzymały już surowe kary finansowe, których wysokość sięgać może od 5 do 30 tysięcy złotych.

Zmiany w sklepach, obejmujące m.in. ograniczenie liczby klientów czy obowiązek noszenia rękawiczek, sprawiły, że zarówno Biedronka, jak i Lidl zdecydowały się na prowadzenie sprzedaży przez całą dobę.

3. Rosną obawy o bezrobocie

Poza obawami o zdrowie, miliony Polaków żyją w strachu o miejsca pracy. Dotychczasowa skala zwolnień nie była wprawdzie tak gigantyczna jak w USA, ale może się to zmienić, ponieważ nawet co czwarty zatrudniony pracuje w branży dotkniętej skutkami restrykcji. Co więcej, blisko 2/3 Polaków obawia się, że epidemia obniży ich wynagrodzenia, a 40 proc. boi się utraty pracy.

O prognozach dla polskiego rynku pracy pisaliśmy w piątkowym artykule: „Koronawirus wymusił zwolnienia. Kto straci pracę?”.

4. Rynek mieszkaniowy sparaliżowany

Koronawirus jak walec przetacza się przez polski rynek nieruchomości. Drugi miesiąc z rzędu trwa spadek cen ofertowych najmu w największych polskich miastach. Rośnie natomiast liczba mieszkań oferowanych „pod kwarantannę”. Dla wynajmujących istotny może być zapis tarczy antykryzysowej, który umożliwia przedłużenie umowy z automatu.

O sytuacji na mieszkaniowym rynku pierwotnym pisaliśmy także w środowym artykule „Koronawirus torpeduje sprzedaż mieszkań”.

5. Serwis specjalny o tarczy antykryzysowej

Istotnych dla naszych portfeli informacji było w tym tygodniu tyle, że nie sposób zawrzeć wszystkich w krótkim artykule. Najważniejsze zapisy tarczy antykryzysowej, wraz z konkretnymi poradami dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorców znajdziecie Państwo w specjalnym serwisie dostępnym pod adresem www.bankier.pl/tarcza-antykryzysowa (lub po kliknięciu w poniższy baner).

Michał Żuławiński