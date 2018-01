5 stycznia 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Tylko u nas

Obligacje. Rynek publicznych emisji obligacji korporacyjnych dla inwestorów indywidualnych jeszcze się nie rozwinął, a już zaczyna się zawężać. Więcej na pb.pl

Biura maklerskie. Potentaci globalnej finansjery znów zwiększyli swój udział w obrotach warszawskiej giełdy. Nie przeszkadza im to, że nad Wisłą ich nie ma. Więcej na pb.pl

Kryptowaluty. Banki wycofują się z prowadzenia rachunków bankowych podmiotom, których działalność dotyczy handlu kryptowalutami. Na razie w Polsce taką decyzję podjęły Bank Zachodni WBK i BOŚ Bank, ale biorąc pod uwagę podobne inicjatywy za granicą, do tej grupy dołączą kolejne instytucje. Więcej

Ze spółek i o spółkach

Agora. Spółka dokona odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów co negatywnie wpłynie na wynik grupy za czwarty kwartał. Więcej

LPP. Na akcjach polskiego odzieżowego giganta panuje dziś istna euforia. Kurs spółki zbliża się tym samym do rekordowych 10 000 zł za akcję, które nigdy nie były wyraźnie pokonane. Wzrosty uzasadniają coraz lepsze wyniki finansowe spółki. Więcej

Qumak. NWZA podjęło uchwałę o emisji do 30 mln akcji serii M w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka chce pozyskać z emisji 30 mln zł. Euvic, jeden z akcjonariuszy spółki, wyraził gotowość dokapitalizowania Qumaka, biorąc udział w emisji akcji serii M. Więcej

Robyg. Liczba lokali uznanych w przychodach za IV kw. 2017 r. przez spółki z grupy kapitałowej Robyg, wraz z jednostkami współkontrolowanymi, wynosi około 990. Więcej

Impexmetal – Spółka przyjęła strategię rozwoju na lata 2018-2026. Celem jest zwiększenie przychodów do kwoty ok. 2,6 mld zł w 2026 r. W okresie obowiązywania strategii szacowane nakłady inwestycyjne to 1,085 mld zł. Więcej…

Lotos – Spółka podała szacunkowe dane o marży rafineryjnej w grudniu. Więcej…

Enter Air – Przewoźnik czarterowy chce skupić się na ekspansji zagranicznej, bierze pod uwagę akwizycję biura podróży lub linii lotniczej - poinformował PAP Biznes dyrektor zarządzający Enter Air, Grzegorz Polaniecki. Celem spółki jest osiągnięcie 50 proc. udziału przychodów z działalności zagranicznej. Więcej…

Wczoraj na rynkach

USA - Dow przebił 25 000 pkt.

Polska - Byczo na GPW

Kalendarium

GPW

TELGAM Dzień pierwszego notowania na NC 3.600.000 akcji serii E, 6.600.000 akcji serii F, 4.800.000 akcji serii G.

PROLOG Wypłata dywidendy 1,75 zł na akcję.

Świat

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe. Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 1,5% rdr. Prognoza: 1,3% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Stopa bezrobocia. Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 4,1%.

14:30 Stany Zjednoczone: Bilans handlu zagranicznego, USD. Okres: listopad. Poprzednia wartość: -48,7 mld. Prognoza: -47 mld.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. Okres: listopad. Poprzednia wartość: -0,4% mdm. Prognoza: 1,3% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia w przemyśle. Okres: listopad. Poprzednia wartość: -0,1% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla usług. Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 57,4 pkt. Prognoza: 57,2 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. Okres: listopad. Poprzednia wartość: 1,3% mdm. Prognoza: -0,1% mdm.

W Polsce i na świecie

W czwartek dowódca irańskiej armii Abdulrahim Musawi oznajmił, że policja zdławiła już antyrządowe protesty, w wyniku których zginęło 21 osób, a zatrzymanych zostało co najmniej 1000, jednak jego oddziały są gotowe do interwencji, jeśli będzie to konieczne. W kraju trwają też manifestacje poparcia dla władz.

W Paryżu rozmowy prezydentów Francji i Turcji, Emmanuela Macrona i Recepa Tayyipa Erdogana. Według Pałacu Elizejskiego poruszą oni sytuację w Syrii i problemy wynikłe z uznania Jerozolimy za stolicę Izraela przez USA.

W bawarskim klasztorze Seeon trwa wyjazdowe spotkanie posłów CSU, którzy mają wypracować stanowisko negocjacyjne przed zapowiadaną na niedzielę pierwszą turą rozmów sondażowych o utworzeniu koalicji rządowej bloku chadeckiego CDU/CSU i SPD. Pomimo upływu ponad trzech miesięcy od wyborów parlamentarnych Niemcy nadal nie mają nowego rządu

Historia

1813 – Dania ogłosiła bankructwo.



1914 – W fabrykach Ford Motor Company wprowadzono 8-godzinny dzień pracy z płacą minimalną 5 dolarów dziennie.



1959 – Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o budowie rafinerii w Płocku.

Informacje zebrał: Kamil Zatoński