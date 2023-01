5 proc. VAT na gaz do końca roku. Taką propozycję ma PO

Na tym posiedzeniu Sejmu złożymy projekt ustawy, który wprowadza 5 proc. VAT na gaz przynajmniej do końca roku - zapowiedział we wtorek w Siedlcach lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec mówił o trudnej sytuacji w związku z podwyżkami opłat za gaz. "Złożymy na tym posiedzeniu Sejmu, skoro premier (Mateusz) Morawiecki, prezes (PiS, Jarosław) Kaczyński nie chcą, albo udają, że to jest niemożliwe, prosty, bardzo czytelny projekt ustawy o tym, żeby VAT na gaz, przynajmniej do końca tego roku, był pięcioprocentowy i mam nadzieję, że to jakąś ulgę ludziom przyniesie" - zapowiedział lider PO.

Najbliższe, dwudniowe posiedzenie Sejmu rozpoczyna się w środę.

W ubiegłym roku rząd uruchamiał programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych trudną sytuacją gospodarczą, m.in. przygotował tarczę antyinflacyjną. W tym celu czasowo obniżał do zera stawki VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

Rozwiązania tarczy antyinflacyjnej przestały obowiązywać od początku 2023 r. Wyjątkami są: przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. stosowania zerowej stawki VAT na żywność oraz wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Ponadto w 2023 r. zamrożone będą ceny gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r., a także wprowadzono maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ mrr/