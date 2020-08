5 pomysłów na nietuzinkowy urlop w Polsce [Podcast]

fot. Krzysztof Gach / Shutterstock

W tym roku wiele z nas spędzi urlop w kraju. Dokąd pojechać? Jeśli szukasz alternatywy dla morza, Mazur i gór, to ten podcast jest dla Ciebie

Przez pandemię wiele osób zdecydowało się spędzić urlop w Polsce. To oznacza, że w popularnych wakacyjnych miejscowościach jest jest większy tłok. Jest więcej parawanów na plaży, deptaki są jeszcze bardziej zatłoczone, a na szlakach prowadzących na szczyt gór robią się korki.

Jednak nie oznacza to, że w Polsce nie można spędzić ciekawego urlopu, wręcz przeciwnie. Można być w samotni, na hamaku lub pałacu, relaksować się w leśnym SPA lub podziwiać architekturę, podążać śladem Żubrów lub dawnych osadników. A do tego jeść regionalne specjały. Jak to zrobić najlepiej opowie pięcioro rozmówców z różnych zakątków Polski.

Grzegorz Nawacki