5 okazji bankowych tylko dla młodych. Prześwietlamy promocje

Dwudziestokilkulatkowie mogą zwykle liczyć na lepsze warunki kont osobistych, ale nie zawsze mają szansę na upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu, czyli otwarcia konta w ramach promocji bankowej. W październiku, miesiącu studentów, banki jednak nie zawiodły i przygotowały dla nich coś specjalnego.

Najnowsze wydanie „Prześwietlamy promocje” przejmują młodzi – grupa klientów dopieszczana zwykle przez banki, które próbują zachęcić do wybrania ich oferty, obniżając nierzadko ceny swoich produktów do minimum. Aktualnie takie konto osobiste można także założyć w ramach specjalnej promocji. Stawki za założenie ROR-u i spełnienie kilku warunków dodatkowych sięgają 250 zł.

Promocje z zyskiem do 250 zł

250 zł od PKO BP za założenie konta

Nowi klienci PKO Banku Polskiego mogą zdobyć 250 zł, jeśli mają do 26 lat i założą konto dedykowane osobom w podanym wieku. Promocja „Łap chwile” dotyczy PKO Konta dla Młodych i można z niej skorzystać, jeśli od 1 stycznia 2020 r. do 19 września 2021 r. zainteresowany nie miał w PKO BP konta osobistego.

Warunki promocji nie należą do trudnych. Po otwarciu ROR-u klient musi wyrazić zgody marketingowe oraz dokonać rejestracji w promocji. To tyle jeśli chodzi o warunki wstępne. Kolejny krok to już spełnianie wymogów, co bezpośrednio zaowocuje wpływem na konto. Przez pięć kolejnych miesięcy bank sprawdzi, czy klient w danym miesiącu wpłacił na konto min. 100 zł i zrealizował co najmniej 4 transakcje kartą bądź Blikiem. Jeden miesiąc równa się 50 zł, stąd suma nagród w wysokości 250 zł.

Promocja jest otwarta do 31 października 2021 r., jednak może zakończyć się przed czasem z uwagi na ograniczoną liczbę nagród. Dodatkowo obowiązujące zapisy można sprawdzić w regulaminie oferty.

200 zł za eKonto możliwości w mBanku

Promocja „I możesz więcej” to piąta już edycja oferty specjalnej przygotowanej specjalnie dla klientów młodych. W przypadku mBanku mogą z niej skorzystać osoby w wieku do 24 lat, które przez bank są uznane jako nowi klienci. Osoby, które nigdy nie korzystały z usług banku, mogą składać wnioski bez przeszkód, jednak oferta jest skierowana nie tylko do nich. Byli klienci mogą wziąć udział w promocji, jeśli od 1 stycznia 2018 r. nie posiadali lub współposiadali konta oszczędnościowego lub konta osobistego w mBanku.

Sama premia jest podzielona na kilka mniejszych części. Po założeniu ROR-u klient ma czas do końca następnego miesiąca na zrealizowanie kilku czynności: dokonanie min. 3 płatności telefonem, zrealizowanie 3 przelewów na numer telefonu BLIK i utrzymanie określonej kwoty na celu oszczędnościowym. Spełnienie każdego z podanych warunków jest warte po 20 zł, natomiast wszystkie razem wypracują dodatkowy zysk w wysokości 90 zł. Premia dodatkowa w wysokości 50 zł przysługuje za otwarcie konta na selfie lub za pomocą e-dowodu.

Wnioski o promocyjne eKonto możliwości można składać do 26 października 2021 r. Regulamin promocji jest dostępny pod tym adresem.

160 zł po spełnieniu warunków od ING Banku Śląskiego

Od kilku już lat ING Bank Śląski wynagradza nowych klientów, którzy założą konto osobiste, premią pieniężną. Na nagrody mogą liczyć także młodzi klienci, dla których bank przygotował przed laty Konto z Lwem Mobi. Warunek wejścia to posiadanie statusu nowego klienta. Za nowych klientów bank uznaje osoby, które nie posiadały lub nie współposiadały między 1 lipca 2020 r. a 30 września 2021 r. konta osobistego w ING Banku Śląskim.

Polujący na pełną pulę, tj. 160 zł, muszą wyrazić zgody marketingowe, wykonać do określonego dnia 10 transakcji kartą lub Blikiem, zrealizować 3 płatności internetowe Blikiem oraz założyć min. jeden cel oszczędnościowy, na których suma sald wyniesie nie mniej niż 100 zł. Po odhaczeniu wspomnianych warunków klient otrzyma nagrodę na otwarte konto oszczędnościowe.

Zainteresowani ofertą mogą włączyć się do promocji do 19 stycznia 2022 r. Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie oferty.

150 zł za Konto Przekorzystne dla Młodych w Banku Pekao

Promocję dla dwudziestokilkulatków przygotował również Bank Pekao. Ci, którzy planują założyć nowe konto osobiste, mogą rozważyć Konto Przekorzystne, które pozwoli zarobić 150 zł po spełnieniu kilku warunków. Pierwszy z nich dotyczy statusu klienta. Z oferty będą mogły skorzystać osoby, które od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. nie były posiadaczem lub współposiadaczem konta lub lokaty w Banku Pekao.

Udział w promocji biorą wyłącznie konta otwarte przez internet tj. przez podstronę internetową lub na tzw. selfie. To właśnie za spełnienie tego warunki zostanie klientowi naliczona nagroda w wysokości 50 zł. Pozostała część, tj. 100 zł, przysługuje za wykonywanie min. 5 transakcji kartą lub przez aplikację PeoPay przez kwartał. Ten wymóg jest sprawdzany w każdym z trzech miesięcy.

Do promocji można przystąpić do 31 października 2021 r. Regulamin oferty można sprawdzić tutaj.

Do 150 zł za płatności w Credit Agricole

W Credit Agricole nagrodę stanowi zwrot za płatności. Ale po kolei. Promocja „Konto MOVE z premią do 150 zł” to oferta przygotowana z myślą o osobach do 27. roku życia, które założą Konto dla Ciebie MOVE! Nieodłączny warunek posiadania statusu nowego klienta to w tym przypadku nieposiadanie konta w Credit Agricole po 31 marca 2018 r. Zanim klient przystąpi do walki o premię, będzie musiał dodatkowo uruchomić dostęp do bankowości internetowej lub mobilnej, wybrać wyciąg w formie elektronicznej oraz wyrazić zgody marketingowe.

Sam bonus stanowi 3% zwrotu za płatności z danego miesiąca. Maksymalny zwrot miesięczny to 12,50 zł. Klient może zbierać środki przez maksymalnie 12 kolejnych miesięcy. Dodatkowy haczyk to minimalna liczba płatności zrealizowana w danym miesiącu, która wynosi 5 transakcji.

30 listopada 2021 r. to ostatni dzień na złożenie wniosku o konto w ramach promocji. Szczegóły promocji są dostępne w regulaminie.

