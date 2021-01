5 ofert specjalnych z premią dla szukających konta osobistego. Prześwietlamy promocje

fot. Lazy_Bear / Shutterstock

W dobie niskich stawek na produktach oszczędnościowych zarobek w banku jest zwykle symboliczny. Największe sumy bez inwestowania dużych środków można zgarnąć, korzystając z promocji bankowych.

W tej edycji „Prześwietlamy promocje” sprawdzamy nie jedną, a pięć relatywnie świeżych ofert specjalnych, które za założenie rachunku dadzą zarobić nawet do 250 zł. Co więcej, część z nich łączy się np. z programami rekomendacyjnymi, co pozwoli na znaczące zwiększenie pieniężnego bonusu.

Do 250 zł premii w promocjach kont osobistych



1. 250 zł nagrody pieniężnej w BNP Paribas Bank Polska

Nowi klienci banku, czyli osoby, które nie posiadały konta osobistego przez 12 miesięcy od złożenia wniosku o promocyjne Konto Otwarte na Ciebie, mogą zyskać 250 zł, o ile dobiorą do rachunku jedną z trzech dostępnych kart debetowych i spełnią dodatkowe warunki. Pierwszym krokiem zainteresowanego promocją BNP Paribas powinno być wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzonymi zgodami marketingowymi. Klient otrzyma pocztą linka, który to przekieruje klienta na stronę z wnioskiem o rachunek. Dane powinny być tożsame w obu formularzach. To pozwoli na założenie konta po potwierdzeniu danych za pośrednictwem kuriera lub aplikacji mobilnej. Tyle na początek.

Po spełnieniu warunków podstawowych można przystąpić do walki o nagrodę. Ta jest podzielona na dwie pule. O pierwszą z nich w wysokości 100 zł można starać się w lutym br. Bank odhaczy nas jako uprawnionych do jej odbioru po wysłaniu min. jednego przelewu za pomocą bankowości internetowej lub mobilnej oraz po zrealizowaniu co najmniej 3 płatności kartą. 150 zł to nagroda za spełnienie kryteriów stawianych przez bank w marcu. Są one zbliżone, bowiem klient musi powtórzyć wymogi z marca oraz otrzymać wpływ na kwotę nie mniejszą niż 500 zł. Bonusy trafią na konto odpowiednio do końca marca i kwietnia.

Promocja obowiązuje do 31 stycznia 2021 r. lub osiągnięcia limitu 3000 rejestracji.

Więcej informacji na temat Konta Otwartego na Ciebie można znaleźć w tym artykule.

Regulamin promocji dostępny jest pod tym adresem.

2. 250 zł za założenie jednego z trzech kont w Santanderze

Zainteresowani propozycją Santander Banku Polska również są objęci podobnym okresem karencji, który w tym przypadku wynosi 12 miesięcy od startu promocji tj. 11 stycznia 2021 r. Bank dodaje jednak dodatkowe ograniczenie dla osób, które już kiedyś wzięły udział w jego akcji promocyjnej. Będą one mogły ponownie zarobić na założeniu konta, jeśli miało to miejsce przed 1 kwietnia 2019 r. Po zakończeniu procesu zakładania konta (wysłanie wniosku, wyrażenie zgód marketingowych, podanie danych kontaktowych) klient przystępuje do realizacji kolejnego zadania, a jest nim spełnianie warunków banku przez kolejne trzy miesiące począwszy od miesiąca, w którym konto zostało założone lub od kolejnego miesiąca.

Bank dokładnie wypunktowuje w regulaminie, jakie to będą warunki: wpływy na konto (min. 1000 zł), zrealizowanie 5 transakcji (kartą lub Blikiem) oraz zalogowanie się do aplikacji mobilnej. Komplet tych wymogów musi być spełniony w każdym miesiącu, aby otrzymac od banku przelew, który powinien się pojawić na koncie klienta do końca lipca br.

Santander Bank Polska daje również możliwość polecania jego produktów znajomym lub rodzinie. Za każdą udaną rekomendację wynagradza klienta kwotą w wysokości 50 zł. Konto Jakie Chcę jest również wyposażone w dodatkową funkcję – klienci mogą otrzymywać cashback za opłacane rachunki. Premia może wynieść nie więcej niż 300 zł rocznie.

Oferta obowiązuje do 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji o rachunkach objętych promocją: Konto Jakie Chcę, Konto Jakie Chcę dla Młodych, Konto Select.

Regulamin promocji dostępny jest pod tym adresem.

3. Pakiet nagród na 270 zł od Banku Millennium

Bank Millennium kusi nieco niższą premią niż wyżej wspomniani konkurenci, ale dokłada do promocji nagrody dodatkowe. Ale po kolei. Jako nowego klienta, który może skorzystać z jego propozycji, bank określa osobę nieposiadającą w momencie rozpoczęcia promocji (22 grudnia 2020 r.) żadnego produktu z jego oferty. Co więcej, akcja jest również zablokowana dla osób, które w przeszłości skorzystały na promocji konta osobistego lub są już zarejestrowanymi wnioskodawcami w banku.

150 zł, czyli nagroda pieniężna, którą można wydać na dowolny cel, zasili ROR klienta, jeśli przez 4 kolejne miesiące w okresie od lutego do maja br. spełni on warunki bezpłatności konta oraz wyśle w przynajmniej jednym z nich przelew tytułem comiesięcznej opłaty stałej lub wykona płatność zbliżeniową telefonem HCE. Wspomniane warunki bezpłatności rachunku to zasilenie rachunku kwotą w wysokości 1000 zł oraz zrealizowanie choćby jednej płatności kartą lub Blikiem.

Co z pozostałymi nagrodami, czyli bonem do Allegro na 100 zł oraz zwrotem cashback na goodie na 20 zł? W ich przypadku wystarczy po założeniu konta wyrazić zgody marketingowe i aktywować aplikację mobilną. Warunki są również obligatoryjne w przypadku premii pieniężnej. Nagroda pieniężna powinna znaleźć się na koncie nie później niż do końca czerwca br., natomiast nagrody dodatkowe zostaną przekazane do 26 lutego br.

Z konta można skorzystać do 1 lutego 2021 r.

Więcej informacji o rachunkach objętych promocją: Konto 360°, Konto 360° Student

Regulamin promocji dostępny jest pod tym adresem.

4. 120 zł – propozycja dla młodych od mBanku

Promocja Banku Millennium to nie jedyna oferta, z której mogą skorzystać klienci, którzy nie przekroczyli dwudziestu kilku lat. mBank przygotował dla nich specjalną ofertę, dzięki której na ich rachunek może wpaść 120 zł. Karencja w promocji „I możesz więcej - III edycja” jest najdłuższa ze wszystkich opisywanych ofert i wynosi ponad 4 lata. Wniosek o eKonto możliwości w ramach tej propozycji złożą tylko ci, którzy od 1 stycznia 2017 r. nie posiadali konta osobistego lub oszczędnościowego w mBanku.

Poza warunkami podstawowymi tj. złożeniem wniosku i otwarciem konta, klient będzie musiał się wykazać zrealizowaniem kilku warunków. Czas na to ma do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym rachunek otworzył. W puli wymogów znajdują się płatności telefonem (min. 3), przelewy na numer telefonu (min. 3) oraz posiadanie aktywnego celu oszczędnościowego. Każdy z podanych kryteriów jest wyceniony na 20 zł. Brakujące 60 zł to premia dodatkowa za spełnienie ich wszystkich. Wypłata bonusu nastąpi w kolejnym miesiącu.

mBank należy do instytucji, które zachęcają swoich klientów do polecania swoich produktów wśród bliskich im osób. Za zamkniętą rekomendację eKonta osobistego można zgarnąć 100 zł, natomiast eKonto możliwości przyniesie zysk w wysokości 75 zł.

Bank zamyka promocję 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji ona temat eKonta możliwości można znaleźć w tym artykule.

Regulamin promocji dostępny jest pod tym adresem.

5. 100 zł od Banku Pekao w postaci zwrotów za płatności

Wniosek o promocyjne Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium mogą wysłać osoby, które od 4 stycznia 2019 r. do końca roku 2020 r. nie były posiadaczami konta osobistego lub rachunku lokaty terminowej w Banku Pekao. Bank przygotował dwie formy założenia konta w promocji – przez aplikację mobilną lub przez specjalną podstronę internetową.

Nagrodą jest równowartość 10% wartości zrealizowanych płatności kartą. Zanim bank przeleje jednak środki na konto klienta, sprawdzi, czy udało mu się zrealizować kilka warunków. Należą do nich zaksięgowanie wpływu w wysokości min. 500 zł oraz dokonanie jednej płatności kartą. Ważne jest, aby spełniać te warunki regularnie przez trzy kolejne miesiące. Nagroda zostanie wypłacona maksymalnie do końca lipca.

Oferta wiąże się z inną promocją banku dotyczącą założenia i korzystania z karty kredytowej. W jej ramach można zgarnąć do 200 zł. W banku aktywny jest również program rekomendacyjny. Jedno polecenie konta to 100 zł zysku.

Oferta obowiązuje do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji na temat Konta Przekorzystnego można znaleźć w tym artykule.

Regulamin promocji dostępny jest pod tym adresem.

